Dosarul lui Ciprian Ciucu a pornit de la un bulgar. Cum au ajuns procurorii la primar

În dosar ar fi fost organizat inclusiv un flagrant cu 50.000 de euro, legat de presupuse fapte de mită pentru obținerea unor autorizații de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Procurorii DNA au venit cu detalii în dosarul în care Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită și în care a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Procurorii au cerut arestarea pentru 30 de zile a doi inculpați: R.D.M., cetățean bulgar, acuzat de dare de mită, și N.C.O., acuzată de complicitate la luare și dare de mită în formă continuată, precum și de instigare la folosirea sau divulgarea de informații nedestinate publicității.

Cum a început ancheta

În dosar ar fi fost organizat inclusiv un flagrant cu 50.000 de euro, legat de presupuse fapte de mită pentru obținerea unor autorizații de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Ancheta a scos la iveală mai multe fapte de corupție, care au dus la extinderea cercetărilor către Ciprian Ciucu, acuzat că ar fi primit foloase sub forma unor contracte de publicitate și promovare electorală, în schimbul emiterii unor certificate de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un proiect imobiliar din Sectorul 6.

Astfel, sunt vizate două anchete de amploare. În prima, afaceriști din zona jocurilor de noroc ar fi fost implicați și în proiecte imobiliare și ar fi oferit servicii de publicitate și promovare electorală pentru a obține avize. Aceste servicii ar fi fost folosite de Ciprian Ciucu în campania sa electorală, potrivit procurorilor.

Anchetatorii susțin că aceste servicii ar fi fost oferite gratuit, în beneficiul său, iar în schimb Ciprian Ciucu ar fi semnat certificate de urbanism și autorizații de construire pentru proiectul imobiliar al celor doi oameni de afaceri, care se află în arest preventiv.

Ce susțin procurorii DNA

Potrivit procurorilor, în perioada 21.11.2025 - 17.03.2026, inculpata N.C.O. ar fi remis, prin trei acte materiale distincte, unui funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, suma totală de 1.500 euro și 2.000 lei, direct, în legătură cu urgentarea și, respectiv întârzierea îndeplinirii unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu.

Totodată, la data de 24.03.2026, inculpata N.C.O. ar fi remis unui funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, prin intermediul colaboratorului autorizat în cauză, suma de 500 euro în legătură cu urgentarea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu.

De asemenea, în data de 03.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi determinat pe un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, să îi permită accesul la înscrisuri comunicate instituției publice, conținând informații nedestinate publicității, prin prezentarea și înmânarea acestora la aceeași dată.

În perioada 02.04.2026 - 06.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi înlesnit acceptarea, la data de 07.04.2026, de către un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcută de inculpatul R.D.M., în numele și în interesul unui operator economic care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în scopul finalizării unor verificări inițiate de instituția mai-sus menționată într-o manieră care să nu permită, pe de o parte, dispunerea față de operatorul economic a vreuneia dintre sancțiunile complementare prevăzute de OUG nr. 77/2009, iar pe de altă parte, sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârșirea de către reprezentanții operatorului economic și/sau alte persoane a unei fapte prevăzute de legea penală și a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în vederea demarării de investigații cu caracter financiar.

Referitor la promisiunea, cu titlul de mită, a folosului reprezentând suma de 100.000 de euro, s-a mai reținut că, în zilele de 08.04.2026 și 17.04.2026, inculpatul R.D.M. ar fi remis suma de 45.000 de euro, respectiv 5.000 de euro, iar, în data de 16.04.2026, diferența de 50.000 de euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Pe parcursul efectuării cercetării penale au rezultat indicii temeinice privind comiterea unor alte fapte de corupție, astfel că a fost constituit la nivelul aceleiași secții un dosar penal distinct (înregistrat la începutul lunii decembrie 2025).

În această din urmă cauză, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de următorii inculpați:

• M.N.K.A. și M.M. (oameni de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită;

• S.I. (om de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită;

• CIUCU CIPRIAN (la data faptelor primar al Sectorului 6 București), începând cu data de 18 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București.

În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul CIUCU CIPRIAN.

Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul CIUCU CIPRIAN, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.