Ciucu face acuzații grave la Congresul PNL: Oamenii care îl împing pe Veștea au pregătit operațiunea specială împotriva mea

Ciucu a susținut că PNL și-a asumat guvernarea sub conducerea lui Ilie Bolojan, mizând pe sinceritate și nu pe promisiuni. FOTO: Captură video

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut sâmbătă un discurs vehement la Congresul PNL, în care a apărat conducerea lui Ilie Bolojan. Ciucu a spus că PNL este "sub asalt” de luni de zile, tocmai pentru că și-ar fi recăpătat independența politică.

El a elogiat mandatul lui Ilie Bolojan, despre care a spus că a readus partidului câteva procente electorale și că a avut curajul să spună adevărul despre situația țării, asumându-și guvernarea într-un moment dificil.

"Mi-aș fi dorit să pot ține astăzi un alt discurs decât cel care îl voi ține. Dar am ales să vă spun lucrurile așa cum le văd eu. Partidul nostru, în 2024, după ce a primit un semnal foarte clar de la oameni, și-a adus în conducere unul din cei mai buni lideri pe care îi aveam recunoscuți în țară, care ne-a adus partidul cel puțin două, trei, cinci procente.

Nu putem spune exact, dar cu siguranță l-a crescut și nu l-a făcut să fie al doilea partid pe scena de centru-dreapta, ci să fie în continuare primul partid așa micuț cum e el. În aceste condiții, cu 10% în Senat, 14 în Cameră și 15 la redistribuire, am decis să ne asumăm împreună atunci parcursul corect al României.

Și am făcut-o după aceea, când alții au fugit de răspunderea guvernării", a spus Ciprian Ciucu.

Ciucu susține că electoratul apreciază măsurile lui Ilie Bolojan

El a susținut că PNL și-a asumat guvernarea sub conducerea lui Ilie Bolojan, mizând pe sinceritate și nu pe promisiuni electorale, iar oamenii au apreciat acest lucru.

"Tot noi, prin președintele nostru, Ilie Bolojan, ne-am asumat răspunderea guvernării, spunându-le oamenilor adevărul, spunându-le așa cum stau lucrurile, fără ca să le mai luăm fața și ochii cu promisiuni deșarte. Și am guvernat cu Ilie Bolojan, așa cum ne-am priceput noi. Dar oamenii să știți că au apreciat, au apreciat sinceritatea, au apreciat faptul că n-am mai fost minciuni, n-am mai fost mințiți.

Au apreciat abnegația cu care, chiar dacă în fiecare zi era tocat de mass-media și la televiziuni, Ilie Bolojan s-a ținut de programul de guvernare.

Și țin minte cum, de câte ori ne spunea lăsați-i în pace, e nevoie de ei ca să trecem și acest proiect, și acest proiect, și acest proiect. Și până la urmă a reușit, a reușit să echilibreze țara din punct de vedere bugetar.

Dar acel moment, în timp ce noi eram concentrați pe guvernare, alții compotau inclusiv din interiorul partidului nostru, completau cu cei care au devenit în urma dărâmării guvernului, au devenit adversarii noștri. Și atunci stau și eu să mă întreb cum am ajuns noi aici? Ar trebui să ne întrebăm cu toții".

Ciucu acuză presiunile "sistemului"

Ciprian Ciucu a acuzat că "sistemul" a ales să pună presiune pe PNL. Ciucu a sugerat că "sistemul” este format din rețele de influență care supraviețuiesc schimbărilor politice și care acumulează putere:

"Este un Congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că partidul nostru își regăsise sufletul.

Partidul nostru își regăsise independența, iar acest lucru pentru ei nu era inacceptabil și trebuie iarăși să fie adus la ordine. PSD este deja la ordin, așa poate cum a fost și partidul nostru până în urmă cu nu foarte mult timp.

De aceea au ales să atace PNL și nu PSD. Ca să fie foarte clar. De aceea au ales să atace PNL și nu PSD. Deci, de șase luni de zile partidul nostru este sub asalt și în ultimele două luni de zile este și mai mult sub asalt.

Din păcate, trebuie să o spun, că în țara noastră nu toți politicienii își aparțin și nu toți președinții și-au aparținut de-a lungul timpului. În țara noastră nu toate guvernele își aparțin și nu toți miniștrii își aparțin. Și în țara noastră, nu toate partidele își aparțin".

"Pentru sistem nu contează dacă ia deciziile greșite"

Ciprian Ciucu a mai spus că "sistemul" nu candidează niciodată în alegeri, dar participă la ele prin oamenii pe care îi promovează.

"Pentru sistem nu contează dacă ia deciziile greșite, alții vor plăti, populația și politicienii vor plăti, dar niciodată sistemul.

Noi plecăm mai devreme sau mai târziu. Noi, politicienii, avem un timp limitat în pozițiile noastre publice, dar sistemul este etern în gradele și funcțiile lor care rămân și după noi.

Și sunt mai puternici pentru că au timp, au timp să își creeze rețele de putere, de relații, de privilegii la care noi nici măcar n-am putea visa ca politicieni, pentru că au timp și au resurse.

Sunt oameni foarte, foarte bogați, cu multe resurse în mass-media, în companiile de stat, în companiile care au contracte cu statul, în listele noastre publice și niciodată nu dau seamă față de nimic.

Iar dacă ajung în justiție, cum am ajuns eu astăzi, pot să scape, să nu se întâmple nimic. M-am întrebat și eu zilele acestea ce a fost mai înainte, a fost oul sau a fost găina?

Adică, dacă sistemul se infiltrează în partide sau dacă oamenii din partide, noi, politicienii, apelăm la sistem pentru a coabita cu el și pentru a-l ajuta din pozițiile politice pe care le ocupăm să își pună oamenii în poziții, în alte poziții de care, în comun să beneficieze perioadă lungă de timp".

Acuzațiile lui Ciprian Ciucu vin în contextul în care e acuzat de luare de mită în dosarul în care a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

"Oamenii care îl împing pe Veștea sunt cei care au pregătit operațiunea împotriva mea"

Ciprian Ciucu a mai spus că a câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului.

"Am fost puțini, foarte puțini împotriva tuturor. Ne-am bătut cu PSD-ul, ne-am bătut și cu USR-ul. Salut pe toată lumea, pe Radu Mihaiu și tare mă bucur că sunteți astăzi aici.

M-am bătut cu AUR și cu televiziunea lor, m-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Acum pot să o spun sus și tare și pot să spun liber, ne-au trădat, au băgat bani mulți în contra campania mea și o spun, până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea".

Ciprian Ciucu a susținut că persoanele care îl sprijină astăzi pe Adrian Veștea sunt aceleași care ar fi pregătit acțiuni îndreptate împotriva acestuia, sugerând totodată că liderul liberal nu acționează pe deplin independent.

Și mai spun ceva, aceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială căreia astăzi trebuie să-i facă față. Și o să vin cu detalii. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține.

Dar să știți ceva, dacă România va redeveni o democrație liberală sau dacă va fi un stat din ce în ce mai securist cu noi toți, depinde dacă România va merge mai departe. Și de Partidul Național Liberal depinde stabilizarea și modernizarea pe termen lung a țării noastre. Nu vă lăsați descurajați, pentru că eu nu mă las descurajat.

Aveți un obiectiv național în față și trebuie să vă bateți pentru el".

În finalul discursului, Ciprian Ciucu le-a cerut liberalilor să fie deschiși față de noii membri ai partidului și să îi primească pe cei care împărtășesc valorile liberale, considerând că doar prin unitate PNL își poate recâștiga credibilitatea. El a concluzionat că partidul și-a regăsit identitatea și „sufletul”.