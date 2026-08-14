Cine plătește cele 4 stadioane de peste 1 miliard de lei. Cseke Attila: "Am propus amânarea cu un an a finanțării de la buget"

Suma care era prevăzută în buget pentru cele patru stadioane era de 1,8 miliarde de lei, a mai precizat ministrul Dezvoltării. FOTO: Agerpres

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat vineri la Antena 3 CNN că finanțarea de la bugetul de stat pentru patru stadioane aprobate încă din 2024 va fi amânată cu un an, de la 2027 la 2028. În această perioadă, investițiile ar urma să fie susținute de autoritățile locale prin cofinanțarea de 25%, iar statul ar urma să înceapă să aloce bani pentru construcția stadioanelor abia din 2028. Precizările sale vin în contextul în care Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, 1 miliard de lei pentru construirea și modernizarea a patru stadioane din municipiile Brașov, Timișoara, Oradea și Slatina.

"Toate aceste patru stadioane sunt aprobate ca investiții în 2024, au HG-uri din 2024. De atunci s-au derulat procedurile de achiziție publică. În 2025, Guvernul a modificat modalitatea de finanțare a acestor stadioane și a impus autorităților locale o cofinanțare de 25%, ceea ce înainte nu exista.

Acum, ceea ce am informat Guvernul este că s-au încheiat procedurile de licitație și propunem, în loc să spunem că dăm banii de la bugetul de stat din 1 ianuarie 2027, cum era discuția anul trecut, ca investițiile să fie susținute în perioada următoare de autoritățile locale din acea cofinanțare de 25%, și abia din 2028. Practic, este vorba despre prorogarea finanțării statului român, de la 2027 la 2028".

Suma care era prevăzută în buget pentru cele patru stadioane era de 1,8 miliarde de lei, a mai precizat ministrul Dezvoltării:

"Licitațiile au ieșit la 1,42 de miliarde, deci o sumă mai mică. Sunt credite de angajament care trebuie pentru încheierea contractului de execuție. Din aceste 1,42 de miliarde, 1,1 miliarde vor fi parte a bugetului de stat, dar și aceea abia începând din 2028. Deci, este vorba despre această amânare a finanțării de la bugetul de stat pentru construcția de stadioane cu un an de zile".

Anunțul Guvernului privind construcția stadioanelor

Guvernul interimar a anunțat vineri încheierea de angajamente legale şi semnarea contractelor de proiectare şi execuţie pentru proiectele de investiţii constând în construcţii din infrastructura sportivă mare, respectiv stadioane, din cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social.

Ministerul Dezvoltării a prezentat Guvernului această notă de informare care privește, în esență, asigurarea unei implementări etapizate, în concordanță cu resursele bugetare disponibile, a patru stadioane din municipiile Brașov, Timișoara, Oradea și Slatina, realizate prin Programul național de construcții de interes public sau social (PNCIPS).

"Practic, se va avea în vedere acordarea cofinanțării de 75% de la bugetul de stat pentru construcția celor patru stadioane începând cu 1 ianuarie 2028, valorificându-se procedurile de achiziție deja finalizate. Licitațiile organizate de Compania Națională de Investiţii (CNI) au fost finalizate anul trecut și urmează încheierea contractelor de achiziție. 25% din fondurile estimate pentru realizarea acestor proiecte reprezintă contribuția autorității locale solicitante, iar 75% reprezintă cofinanțarea de la buget", a precizat Guvernul.

Decizia a fost luată în condițiile în care se estimează că în cursul anilor 2026 și 2027 nu se vor deconta, de la bugetul de stat, lucrări executate, plățile urmând să se facă în limita cofinanțării asumate de beneficiari.

Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2026 au fost aprobate, pentru cele patru obiective, credite de angajament în valoare totală de aproximativ 1,82 miliarde de lei. Pentru încheierea contractelor de achiziție publică este necesară suma de aproximativ 1,14 miliarde de lei, care se încadrează în creditele de angajament aprobate pentru aceste investiții.

"În absența prorogării stabilite prin nota prezentată astăzi Guvernului, cofinanțarea de la bugetul de stat ar fi trebuit avansată din 1 ianuarie 2027. Așadar, deși există fondurile aprobate pentru angajarea contractelor, semnarea acestora a fost întârziată de limita lunară a creditelor de angajament, care, începând din luna aprilie 2026, a fost stabilită la zero pentru încheierea de noi angajamente în cadrul programului. Menținerea acestei situații ar fi generat costuri suplimentare și riscuri pentru investițiile deja realizate în pregătirea proiectelor, precum și obligația de prelungire a valabilității ofertelor și a garanțiilor de participare ale ofertanților declarați câștigători. În același timp, amânarea contractării ar întârzia demararea unor investiții pentru care principalele etape administrative și de achiziție au fost deja parcurse", a mai precizat Executivul.