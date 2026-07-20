Ciucu cere insolvența STB și arată „dezastrul” găsit: „Vin cu vești proaste. Un faliment nedeclarat ținut în viață artificial”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Ciprian Ciucu via Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat luni situația financiară a Societății de Transport București (STB), pe care a descris-o drept „dezastruoasă”, acuzând ani de management defectuos și decizii care au împins compania spre insolvență.

Acesta a anunțat că, în urma calculelor făcute de echipa sa, serviciul public de transport din București ar costa, în acest moment, aproape cât întreg bugetul Capitalei și a repetat insistent, pe durata întregii conferințe de presă, că „nu mai sunt bani”.

„Cer AGA STB să ia decizia corectă acum. Singura soluție pe care eu o văd să nu se mai acumuleze penalități este insolvența. (...) Este vorba de a salva compania de la faliment pe baza unui plan de măsuri. Dacă nu intră în insolvență, nu se va însănătoși, nu are cum. (...) Insolvența va proteja și angajații și va opri poprirea conturilor și blocarea transportului public.

Cer conducerii să se intrunească de îndată, mâine dimineață, și să declare insolvența. E singura modalitate pentru a evita falimentul orașului. Nu eu primarul pot să iau această decizie ci Consiliul de Administrație. Mâine dimineață să își asume decizia corectă. Voi discuta mâine, îi vor ruga pe reprezentanții partidelor politice să discutăm această situație și să susțină măsura de insolvență. ”, a declarat Ciprian Ciucu, după ce a prezentat situația companiei de transport public din Capitală.

„Dezastrul” de la STB, prezentat de primarul Capitalei

„Vin cu niște vești proaste, s-au acumulat multe lucruri negative. Nu este o prezentare ușoară”, și-a început edilul prezentarea.

Potrivit acestuia, datoriile STB au ajuns la un nivel fără precedent și depășesc cu mult sumele alocate de Primăria Capitalei pentru susținerea transportului public, iar penalitățile pentru aceste datorii sunt uriașe.

„STB se află într-o situație dezastruoasă. Datoria este încă o dată și jumătate din plățile pe care le-a făcut Primăria Municipiului București către STB. Ne costă de două ori transportul public. Nu cum am spus în trecut, ci ne costă două bugete ale orașului Brașov”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul a prezentat și o analiză a evoluției datoriilor în perioada ianuarie 2025 – iunie 2025, susținând că acestea au crescut într-un ritm mult mai rapid decât finanțarea acordată de municipalitate.

„Avem o situație din ianuarie 2025 până în iunie. Lună de lună, datoria lunară a STB este de două-trei ori mai mare decât plățile pe care le-a efectuat Primăria către STB”, a afirmat primarul general.

Cele trei cauze invocate

Ciprian Ciucu a identificat trei cauze principale care au dus la situația actuală.

Prima, spune el, este neplata contribuțiilor către stat începând cu anul 2020.

„La nivelul anului 2020 nu s-au mai plătit contribuțiile angajaților către ANAF. În 22 de companii s-au luat contribuțiile oamenilor și nu s-au mai plătit către ANAF”, a declarat edilul, precizând că aceste obligații restante depășesc un miliard de lei și continuă să genereze costuri suplimentare.

A doua cauză indicată este neîndeplinirea atribuțiilor de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADITPBI), iar cea de-a treia este ceea ce primarul a numit un management defectuos al societății.

În opinia sa, problemele financiare ale STB nu sunt rezultatul unor evenimente izolate.

„Un faliment nedeclarat, ținut în viață artificial. Nu a fost un accident. A fost rezultatul unui cumul care a condus către insolvență”, a spus Ciprian Ciucu.

Potrivit datelor prezentate de primarul general, datoria STB a ajuns anul trecut la 1,7 miliarde de lei, iar situația financiară a companiei continuă să se deterioreze.

Prezentarea vine în contextul în care administrația Capitalei încearcă să găsească soluții pentru stabilizarea financiară a operatorului de transport public și pentru evitarea unor blocaje care ar putea afecta serviciile oferite călătorilor.

„STB poate duce la insolvența Primăriei Capitalei”

„Cât costul echivalează cu bugetul unei capitale, STB va trage în jos tot orașul. Asta înseamnă insolvența PMB. Trag un semnal de alarmă, situația STB împreună cu Termoenergetica consumă 2 treimi din bugetul orașului. Nu înțeleg cum nimeni nu a luat nicio decizie corectă și responsabilă în acești ani.”, a declarat Ciprian Ciucu.

„De când s-a înființat acest ADITPBI, s-a luat o decizie, zic eu că din zona Ilfovului, ca 90% din costuri să fie suportate de bucureșteni. Fostul director, Ghițulescu, pe care l-am demis fix pentru că nu și-a făcut treaba, și a zis că are sprijinul domnului Thuma (n.r. Hubert - Președintele CJ Ilfov), vrea să revină pe funcție, dar eu nu sunt sigur că are studii superioare ca să fie pe funcție. Vrea să meargă mai departe la bătaie (n.r. în instanță, la Tribunalul Ilfov), nu e suficient că a nenorocit serviciul de transport. Îl invit pe domnul Thuma să discutăm și să vedem cât suportă Ilfovul și cât suportă Bucureștiul (n.r. din costuri). Nu am nimic împotriva transportului integrat cu Ilfovul. Am ceva împotrivă acestei situașii financiare, pentru că nu mai sunt bani.”, a mai precizat acesta.

„Va fi nevoie de decizii foarte serioase și la nivelul ADITPBI. Să nu mai avem dublaj pe trasee. ADITPBI trebuie să se transforme. Are 200 de angajați care dublează ceea ce se întâmplă la nivelul STB, mare parte din ei. Cu sediu nou, de milioane, boierie. N-am nimic împotrivă, dar vă faceți și voi treaba? O să îi mutăm în alt sediu (...)Iar Ilfovul să plătească tarife mai mari (n.r. pentru liniile care leagă Bucureștiul de Ilfov)”, a mai spus Ciucu.