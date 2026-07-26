CNN: Trump a fost avertizat de Vance și Caine că escaladarea războiului poate avea consecințe grave, înainte de anunțul „pauzei”

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Vicepreședintele SUA, JD Vance, și generalul Dan Caine, șeful militar al armatei SUA, au ridicat amândoi îngrijorări cu privire la acțiunile de escaladare a războiului din Iran, în condițiile în care Donald Trump ia în calcul opțiunea unui război mai intens, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile, pentru CNN. Vineri seară, armata SUA a părut că pune pe pauză atacurile contra Iranului după aproape două săptămâni de bombardamente constante. Sâmbătă, o sursă de la Pentagon declara că „operațiunile sunt suspendate”. Trump a spus, ulterior, că vrea să „dea diplomației o șansă”.

Vineri, Caine i-a spus lui Trump explicit de îngrijorările sale privind rezervele de muniții ale armatei americane și de alte posibile implicații negative, conform surselor itate.

Problema stocurilor de muniții a fost una dintre cele multe discutate la întâlnirea cu Trump. S-a discutat și de numărul mare de victime civile în Iran care ar putea apărea, dacă SUA reiau operațiunile la intensitate mare contra Iranului.

Recent, Trump a amenințat că va bombarda obiective civile iraniene – adică poduri, uzine electrice și drumuri. Țintirea acestora ar putea constitui crime de război. Distrugerea lor ar putea însemna uciderea unui număr mare de civili iranieni și lăsarea altora fără hrană, apă sau electricitate.

Posibilă criză a refugiaților

Printre preocupările generale exprimate în timpul reuniunii de vineri s-au numărat și riscul declanșării unei crize a refugiaților, posibile represalii iraniene asupra infrastructurii energetice și de desalinizare din statele Golfului, precum și pericolul unei escaladări regionale, potrivit unei surse familiarizată cu discuțiile.

Majoritatea consilierilor prezenți au afirmat că, în cazul în care Trump ar decide să ordone un atac de mai mare amploare, SUA ar putea lovi Iranul într-un mod devastator, dar că președintele ar trebui să ia în calcul și consecințele indirecte și efectele care ar putea urma ulterior.

Deocamdată nu este clar dacă îngrijorările privind stocurile de armament sau avertismentele referitoare la escaladare au reprezentat principalele motive pentru care SUA au întrerupt seria de atacuri desfășurate în nopți consecutive și nici dacă această pauză va continua.

„Președintele Trump a afirmat întotdeauna în mod consecvent că preferă o soluție diplomatică, dar păstrează toate opțiunile pe masă dacă Iranul își continuă activitățile teroriste în Strâmtoarea Ormuz sau împotriva aliaților”, a transmis, într-un comunicat, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung.

„Având în vedere sancțiunile eficiente care au paralizat economia Iranului și cele 13 zile consecutive de atacuri asupra unor ținte militare, lansate ca răspuns la agresiunile sale repetate, ar fi înțelept ca Iranul să încerce să ajungă la un acord negociat. În caz contrar, știe ce se va întâmpla”, a continuat el.

„Nu comentăm recomandările militare confidențiale pe care președintele Statului Major Întrunit i le oferă președintelui”, a spus un purtător de cuvânt al lui Caine.

Armata SUA are o mare problemă cu stocurile de muniții

Toate acestea au loc în condițiile în care stocurile americane ale unor arme esențiale sunt în continuare considerabil reduse și ar putea fi supuse unei presiuni și mai mari dacă atacurile asupra Iranului continuă, după cum a relatat CNN, anterior.

Duminică, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat că ajutorul acordat Ucrainei în război a consumat o mare parte din stocurile americane de muniții.

„Am preluat o situație dificilă, după ce o mare parte din munițiile noastre au fost trimise în Ucraina”, a declarat Waltz la Fox News. „Multe au fost folosite și împotriva Houthi, dar refacem stocurile cu sisteme mai ieftine, produse mai rapid și mai avansate tehnologic, chiar în timp ce desfășurăm această campanie”.

Democrații au acuzat administrația Trump că a implicat în mod imprudent SUA în război.

„Nu ar fi trebuit niciodată să intrăm în acest război lipsit de sens și ar trebui să îi punem capăt acum”, a declarat, duminică, senatorul Chris Van Hollen în emisiunea „This Week” de la ABC.

„Ne-am redus stocurile de mijloace de interceptare, pe care le folosim pentru a opri atacurile iraniene și care sunt, evident, necesare pentru protejarea trupelor americane. Continuăm să le consumăm în fiecare zi, deși ne-am putea confrunta cu alte conflicte în diferite părți ale lumii”.

Vorbind cu jurnaliștii după reuniunea de vineri cu membrii cabinetului și consilierii de rang înalt, Trump a precizat că oficialii americani negociază activ cu Iranul. El a afirmat, însă, că armata ar putea continua campania de bombardamente sau ar putea aplica „o doză mai puternică”. Trump a susținut că Iranul pare să devină „mai serios” în negocierile aflate în desfășurare.

Vineri după-amiază, administrația Trump analiza încă forma pe care ar putea să o ia o eventuală escaladare, potrivit unei surse familiarizate cu situația. În discuțiile recente cu oficialii administrației, statele din Golf au cerut reținere, dar au recunoscut că SUA dispun de capacități aparte pe care le-ar putea utiliza pentru a intensifica conflictul, dacă ar decide să facă acest lucru, a precizat sursa.

Chiar și după ce Trump a declarat săptămâna aceasta că ia în calcul un atac masiv asupra Iranului, el le-a cerut în privat negociatorilor săi „să continue discuțiile”, potrivit unei surse familiarizate cu situația. Ordinul arată că președintele american realizează că opțiunile sale de escaladare sunt limitate, în afara unei potențiale invazii terestre.

CNN a relatat, de asemenea, că înainte de începerea războiului, Caine și alți lideri militari îl avertizaseră pe Trump că o campanie militară prelungită ar putea afecta stocurile americane de armament.

„Armata americană este cea mai puternică din lume și dispune de tot ceea ce îi este necesar pentru a acționa în momentul și în locul alese de președinte”, a declarat, pentru CNN, principalul purtător de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

„Am desfășurat cu succes mai multe operațiuni în zonele de responsabilitate ale diferitelor comandamente militare, asigurându-ne în același timp că armata SUA dispune de un arsenal vast de capabilități pentru protejarea cetățenilor și intereselor noastre”.