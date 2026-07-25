Trump a cerut armatei să nu mai atace Iranul, vineri. Președintele SUA spune că vrea „să dea diplomației o șansă”

Președintele american, Donald Trump. Foto: Getty Images

Trump a cerut armatei americane să nu lanseze noi atacuri în Iran, vineri, întrerupând o serie de aproape două săptămâni de bombardamente zilnice, au declarat două surse familiarizate cu decizia, citate de Axios. Directiva președintelui american vine după ce acesta aprobase atacuri zilnice în precedentele 13 zile. Nu este clar dacă ordinul dat vineri a fost o decizie punctuală sau dacă pauza va continua.

Decizia lui Trump arată atât „disponibilitatea” sa de a acorda mai mult timp diplomației, cât și recunoașterea faptului că, în lipsa unei reveniri la operațiuni de luptă de amploare, actualul nivel al atacurilor americane și-a atins limita de eficiență. Dacă Trump va ordona reluarea atacurilor, armata americană poate fi mobilizată într-un timp relativ scurt.

Armata SUA continuă să elaboreze planuri pentru o posibilă revenire la operațiuni de luptă de amploare, însă Trump nu a dat ordine în acest sens, au precizat sursele.

Războiul s-a reluat aproape la aceeași intensitate

În fiecare după-amiază din ultimele două săptămâni, Trump a aprobat planurile de atac prezentate de armată, iar bombardamentele au fost lansate în decurs de câteva ore.

Vineri, Trump a primit un plan similar, dar nu și-a dat acordul. În schimb, a ordonat armatei să nu lanseze atacuri, au declarat sursele.

La scurt timp după ce a dat această directivă, Trump le-a spus jurnaliștilor la Casa Albă că are opțiunea de a continua atacurile sau chiar de a le intensifica, inclusiv prin „distrugerea a tot ce au (iranienii)”.

El a precizat, însă, că, în opinia sa, „strategia mai inteligentă” este încheierea unui acord cu Iranul.

„Discutăm chiar acum cu iranienii. Cred că devin tot mai serioși pe măsură ce trec zilele. Suntem pregătiți și gata să acționăm, dar discutăm cu ei”, a declarat Trump.

Mai târziu, vineri, în discursul susținut la dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă, Trump a afirmat că nu crede că Iranul este pregătit în acest moment să încheie un acord, „dar sunt dispus să ascult”.

Israelul se pregătea de o nouă rundă de atacuri

Cabinetul de securitate israelian și armata israeliană se așteptau, vineri, la o nouă rundă de atacuri americane și s-au pregătit chiar pentru o ofensivă de amploare a SUA, care ar fi putut declanșa un atac iranian de represalii asupra Israelului, potrivit unor oficiali israelieni.

Cabinetul și conducerea armatei considerau că nu aveau o imagine completă asupra intențiilor SUA, astfel că s-au pregătit pentru o campanie masivă de bombardamente și au rămas în stare de alertă maximă.

Vineri seară, partea israeliană a fost informată că Trump nu aprobase noi atacuri.

Ordinul lui Trump de a suspenda atacurile a fost dat la câteva ore după sosirea la Teheran, vineri, a unei delegații din Oman pentru discuții privind un nou aranjament care să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Două surse regionale familiarizate cu negocierile au declarat că discuțiile au înregistrat progrese și că Omanul și Iranul ar putea ajunge la un acord în cursul weekendului.

Donald Trump va trebui apoi să decidă dacă acceptă acordul propus.