MApN: Drona a fost doborâtă la 5 minute după ce a intrat în spațiul aerian național. Imagini de la operațiunea de duminică

Resturile dronei doborâte duminică de o aeronavă de luptă F-16 deasupra Mării Negre și ale rachetei interceptoare sunt căutate în continuare de Garda Coastă, cu două ambarcațiuni, în zona în care au căzut, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat de presă. MApN a precizat, de asemenea, că drona fost observată la ora 09.29 la 25 km sud-est de Sulina, la ora 10.08 a pătruns în spațiul aerian național, iar la ora 10.13 a fost doborâtă.

MApN a postat, pe Facebook, imagini din timpul operațiunii de duminică.

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„Reperat, identificat, angajat și neutralizat! Imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate astăzi de piloții români pentru neutralizarea celei de-a treia drone care a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc. Militarii Armatei României sunt la datorie, în fiecare zi, pentru siguranța noastră”, a precizat MApN în postarea citată.

În continuare sunt căutate și rămășițele de dronă și de rachetă interceptoare din misiunea de sâmbătă, 25 iulie, când o dronă a fost doborâtă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române la aproximativ 10 kilometri vest - nord-vest de localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, într-o zonă nelocuită, greu accesibilă.

„Până la această oră, echipele de la sol și cele care execută cercetarea din aer nu au identificat elemente, iar căutările vor fi reluate în cursul zilei de luni, 27 iulie”, a transmis MApN.

Filmul operațiunii de duminică

Ministerul Apărării a transmis și cronologia operațiunii de duminică, a treia în 48 de oră, în care o dronă, care potrivit NATO ar fi de „origine rusă”, este doborâtă de o aeronavă F-16.

Drona a zburat în spațiul aerian național 5 minute, potrivit MApN:

a fost detectată prima dată la ora 09.29 la o distanță de aproximativ 25 km sud-est de Sulina;

două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană Borcea au decolat la ora 09.32 pentru monitorizarea situației;

drona a pătruns în spațiul aerian național la ora 10.08;

una dintre cele două aeronave F-16 aflate în aer a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra Mării Negre la ora la ora 10.13;

„În urma atacurilor executate duminică, 26 iulie, de Federația Rusă asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 09.29, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 25 km sud-est de Sulina.

Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.32 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert.

Drona a pătruns în spațiul aerian național la ora 10.08, iar cinci minute mai târziu, la ora 10.13, una dintre cele două aeronave F-16 aflate în aer a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra Mării Negre, în apele teritoriale românești, la o distanță de 12 km NE de Sulina”, a transmis MApN.

MApN caută fragmentele dronelor doborâte

Echipe ale Gărzii de Coastǎ, cu două ambarcațiuni, caută fragmente de dronă și de rachetă interceptoare în zona în care au căzut.

Aceasta a fost cea de-a treia dronă doborâtă de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, în trei zile consecutive.

Tot astăzi a continuat misiunea de căutare a resturilor de dronă și de rachetă interceptoare din misiunea de sâmbătă, 25 iulie, când o dronă a fost doborâtă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române la aproximativ 10 kilometri vest - nord-vest de localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, într-o zonă nelocuită, greu accesibilă.

În ceea ce privește aeronava fără pilot doborâtă vineri, 24 iulie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a concluzionat că este de tip Shahed.

Celelalte două cazuri în care au fost doborâte drone, în 25 iulie și 26 iulie, sunt cercetate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Reacția NATO

Într-un prim punct de vedere, NATO a transmis că aeronava opera sub controlul Alianței.

„Aeronava, una dintre cele două decolate, opera sub controlul NATO. O anchetă este în desfășurare, iar NATO este în strânsă legătură cu autoritățile române.

NATO este pregătită și capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene, 24/7, pentru a ne proteja teritoriul și popoarele”, a transmis NATO.

De asemenea, într-un al doilea punct de vedere transmis de Comandamentul NATO din Europa, Alianța a transmis că România a doborât 4 drone „cu succes”, incluzând aici și drona doborâtă de un pilot român în Lituania. De asemenea, NATO transmite că drona distrusă astăzi pare să fie de origine rusească.

„În toate aceste cazuri, aeronavele au operat sub autoritatea NATO. (...) Detaliile suplimentare privind incidentul de astăzi rămân în curs de investigare, însă drona pare să fie de origine rusă”, a transmis Comandamentul NATO din Europa.