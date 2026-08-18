Șoferii caută coduri noi pentru poliție pe Waze. Titi Aur: „Omul se gândește prima dată cum să facă o șmecherie să încalce regulile”

Alertele de poliție de pe Waze ar putea fi eliminate. Foto: Hepta

Șoferii ar putea rămâne fără alertele despre poliție pe Waze, dar românii au găsit deja alternative. Pe rețelele sociale, utilizatorii spun că, dacă raportarea echipajelor va fi restricționată, vor folosi alte simboluri din aplicație pentru a se avertiza între ei. Norii, ploaia sau alte alerte ar putea deveni coduri pentru poliție și radare. Expertul în conducere defensivă, fostul pilot de raliu Titi Aur a explicat, marți, la Antena 3 CNN, că „omul se gândește prima dată cum să facă o șmecherie încât să încalce regulile”, din cauza lipsei de educație rutieră corectă.

Totul pornește de la o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care permite statelor membre, în anumite condiții, să restricționeze temporar informațiile din aplicațiile de navigație despre controalele poliției. Măsura nu este obligatorie, iar România nu a decis până acum eliminarea alertelor de pe Waze.

„Nu văd sensul, că vezi poliţia, aşa cum e semnalată şi în Occident unde sunt radare, unde este poliţie, să te avertizeze. Nu consider necesar să stea poliţia la pândă să te prindă, ci eşti avertizat şi ai grijă să conduci corespunzător”, spune un șofer.

Șoferii au început însă să discute deja pe rețelele sociale despre metode prin care ar putea ocoli o eventuală restricție. Una dintre variante este folosirea alertelor meteo drept cod: ploaia ar putea semnala un radar, iar norii prezența unui echipaj de poliție. Limitarea unor astfel de alerte ar putea împiedica șoferii să evite filtrele și controalele rutiere.

„E greşit după părerea mea, înseamă că opreşti oamenii să semnalizeze anumite lucruri, deci nu sunt de acord. Dar aţi auzit că au fost deja găsite soluţii de şoferi pentru a înlocui simbolurile poliţiei? Am auzit, nu ştiu exact care sunt soluţiile, dar am auzit. Oamenii se reorganizează”, spune alcineva.

„Ministerul Afacerilor Interne a reacționat la soluțiile găsite de șoferi pentru a semnala prezența poliției pe aplicația de navigare. Mesajul autorităților este unul simplu: cea mai sigură metodă de a evita amenzile, indiferent de simbolurile folosite, este să respectăm regulile de circulație”, a transmis jurnalista Antena 3 CNN, Maria Dumitrașcu.

Semnalarea în timp real a echipajelor poate afecta inclusiv acțiuni pentru depistarea celor care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor ori alte operațiuni ale poliției.

Titi Aur: „Omul se gândește prima dată cum să facă o șmecherie încât să încalce regula”

Expertul în conducere defensivă, fostul pilot de raliu Titi Aur a explicat, marți, la Antena 3 CNN, că „România este pe locul unu, de departe pe locul unu, la accidente rutiere” și că „omul se gândește prima dată cum să facă o șmecherie încât să încalce regula”.

„Suntem într-un real pericol, în condițiile în care România este pe locul unu, de departe pe locul unu, la accidente rutiere, sânge pe șosea. Dacă ne uităm la clasamentul adevărului, adică raportarea la kilometri parcurși, nu la milioane de locuitori, a numărului de morți la milioane de locuitori sau la kilometri parcurși, suntem de departe pe locul unu. Și gradul de conștientizare este atât de scăzut, încât omul se gândește prima dată cum să facă o șmecherie încât să încalce regula de viteză, în cazul de față, sau multe alte reguli pe care trebuie să le respecți atunci când conduci.

Se demonstrează, în același timp, că doar coerciția, doar restricția, nu rezolvă problema. A face amenda mare, a face anii de închisoare mulți sau a face astfel de restricții, să nu mai apară pe web sau pe alte căi de comunicare, să apară acolo unde e poliția, nu rezolvă problema, că românul va găsi o soluție. Și atunci vine întrebarea: bine, bine, și atunci ce trebuie făcut? Trebuie conștientizat poporul, dacă pot să spun, șoferul, în cazul de față, că e bine pentru el să respecte reguli ca să fie în siguranță. Și e bine pentru noi toți. Asta înseamnă să se facă educație. Și ajungem din nou la educație, educație care în România nu există. Este zero educație rutieră. Și spun asta pentru că în școala generală nu se face nimic. În toată lumea civilizată se face educație rutieră”, a spus el.

Astfel, el a spus că „nefăcându-se nimic pentru educație, cel de la volan se gândește cum să facă o șmecherie, să încalce o regulă”.

„Școala de șoferi te învață doar să pleci de pe loc, să semnalizezi și, dacă oprești la stop, mergând doar cu 30 km/h, ești bun de șofer, cu examinare cu tot, și pe urmă, lasă că se descurcă el. După școala de șoferi nu se mai face nimic, nici măcar Protecția Muncii pentru conducătorii auto care sunt, într-un fel sau altul, angajați sau folosesc, utilizează mașini de serviciu sau mașina proprie, personală, dar în interes de serviciu. Deci, nefăcându-se nimic pentru educație, cel de la volan se gândește cum să facă o șmecherie, să încalce o regulă. În cazul de față, regula de viteză, doar cu coerciția nu ne salvează. Asta nu înseamnă că nu trebuie să avem coerciție, ci trebuie venit cu educație. Dar România este singura țară care nu are o instituție, organizație care să coordoneze siguranța rutieră.

Suntem singurii, nu importă nimeni, nimeni nu dirijează siguranța rutieră și atunci nu ne coordonează nimeni siguranța rutieră. Fiecare face ce-i trece prin cap”, a mai adăugat el.