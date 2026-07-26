Iranul îl amenință pe Zelenski. Araghchi: „Ceea ce a făcut profitorul din Kiev nu poate rămâne fără răspuns”

Ministrul iranian de Externe spune că țara sa este ajutată de Rusia și China în războiul din Orientul Mijlociu. Foto: colaj imagini Getty Images

Iranul îl amenință pe Volodimir Zelenski cu represalii, după ce Ucraina a bombardat cu drone o navă iraniană în Marea Caspică și un marinar a fost ucis. Ministrul de Externe de la Teheran, Abbas Araghchi, l-a acuzat pe președintele ucrainean, pe care l-a descris drept „profitorul de la Kiev, că a comis atacul la „ordinul Israelului” și l-a avertizat că incidentul nu va rămâne fără răspuns.

Într-o postare pe rețeaua socială X, Abbas Araghchi a scris:

„Zelenski a atacat o navă comercială aparținând Iranului, ucigând un marinar. O încălcare flagrantă a Cartei ONU, care a fost comisă la ordinul Israelului pentru a atrage Europa în războiul său.

În discuțiile pe care le-am avut cu Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe Kallas și ministrul de Externe Lavrov am transmis clar că ceea ce a făcut profitorul din Kiev nu poate rămâne fără răspuns”.

Zelenskyy has attacked an Iranian commercial vessel, killing a sailor. A blatant UN Charter violation done at Israel's behest to drag Europe into its war.



In calls with EU High Rep Kallas and FM Lavrov, made clear that what the freeloader in Kyiv did CANNOT GO UNANSWERED. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 26, 2026

Un atac ucrainean cu drone asupra unei nave iraniene în Marea Caspică a provocat o explozie la bord, în care un marinar a fost ucis iar un altul, rănit, a anunțat duminică Ministerul de Externe de la Teheran. Teheranul a descris atacul drept un act de agresiune și a afirmat că își va apăra interesele și securitatea națională.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că armata sa a lovit în Marea Caspică o navă de război rusească și alte vase folosite pentru transporturi militare către Iran.