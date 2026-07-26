Antena 3 CNN Externe Iranul îl amenință pe Zelenski. Araghchi: „Ceea ce a făcut profitorul din Kiev nu poate rămâne fără răspuns”

Iranul îl amenință pe Zelenski. Araghchi: „Ceea ce a făcut profitorul din Kiev nu poate rămâne fără răspuns”

A.O.
1 minut de citit Publicat la 21:23 26 Iul 2026 Modificat la 21:23 26 Iul 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
colaj volodimir zelenski și Abbas Araghchi
Ministrul iranian de Externe spune că țara sa este ajutată de Rusia și China în războiul din Orientul Mijlociu. Foto: colaj imagini Getty Images

Iranul îl amenință pe Volodimir Zelenski cu represalii, după ce Ucraina a bombardat cu drone o navă iraniană în Marea Caspică și un marinar a fost ucis. Ministrul de Externe de la Teheran, Abbas Araghchi, l-a acuzat pe președintele ucrainean, pe care l-a descris drept „profitorul de la Kiev, că a comis atacul la „ordinul Israelului” și l-a avertizat că incidentul nu va rămâne fără răspuns. 

Într-o postare pe rețeaua socială X, Abbas Araghchi a scris: 

„Zelenski a atacat o navă comercială aparținând Iranului, ucigând un marinar. O încălcare flagrantă a Cartei ONU, care a fost comisă la ordinul Israelului pentru a atrage Europa în războiul său. 

În discuțiile pe care le-am avut cu Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe Kallas și ministrul de Externe Lavrov am transmis clar că ceea ce a făcut profitorul din Kiev nu poate rămâne fără răspuns”. 

Un atac ucrainean cu drone asupra unei nave iraniene în Marea Caspică a provocat o explozie la bord, în care un marinar a fost ucis iar un altul, rănit, a anunțat duminică Ministerul de Externe de la Teheran. Teheranul a descris atacul drept un act de agresiune și a afirmat că își va apăra interesele și securitatea națională.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că armata sa a lovit în Marea Caspică o navă de război rusească și alte vase folosite pentru transporturi militare către Iran.

 

 

×
Etichete: Iran Ucraina Volodimir Zelenski Abbas Araghchi

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close