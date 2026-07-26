România s-a alăturat oficial tratatului de prietenie și colaborare cu ASEAN, organizația țărilor din Asia de Sud-Est

Tratatul a fost semnat în 1976, în timpul primului summit ASEAN de la Bali. Foto: Getty Images

România, Suedia, Polonia și Lituania au aderat oficial, vineri, la Tratatul de Amiciție și Cooperare în Asia de Sud-Est (TAC), devenind cele mai noi țări care s-au angajat să respecte principiile pactului regional privind relațiile pașnice și cooperarea, informează Inquirer.net. Cele patru țări europene și-au semnat instrumentele de aderare în cadrul unei ceremonii găzduite de Filipine, care dețin în acest an președinția Asociației Statelor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Ministra filipineză de externe, Ma. Theresa Lazaro, a declarat că aceste aderări demonstrează că principiile prevăzute în TAC depășesc granițele Asiei de Sud-Est.

„Deși TAC a fost conceput inițial în Asia de Sud-Est, principiile sale nu au fost niciodată limitate geografic”, a afirmat Lazaro. „Ceea ce a început ca un document regional de referință între cinci națiuni a evoluat de atunci într-un proiect cu o amploare mult mai mare și cu un caracter durabil”.

Ceremonia de semnare a făcut parte din manifestările dedicate împlinirii a 50 de ani de la încheierea TAC, organizate în Filipine pentru a marca cinci decenii de la instituirea pactului regional.

Tratatul a fost semnat în 1976, în timpul primului summit ASEAN de la Bali, în Indonezia, de cele cinci state fondatoare ale organizației: Indonezia, Malaezia, Filipine, Singapore și Thailanda.

Prin tratat, statele s-au angajat să respecte suveranitatea și integritatea teritorială, să nu intervină în afacerile interne ale altor țări, să soluționeze disputele pe cale pașnică și să se abțină de la amenințarea cu forța sau folosirea acesteia.

Odată cu aderarea celor patru țări, numărul înaltelor părți contractante ale TAC a ajuns la 58.

Noi acorduri

Joi, Filipinele au încheiat cele patru zile în care au găzduit reuniunile ministeriale ale ASEAN, în urma cărora au fost convenite numeroase noi acorduri regionale.

„Privite în ansamblu, aceste reuniuni demonstrează capacitatea durabilă a ASEAN de a aduce statele la aceeași masă, de a încuraja dialogul, de a consolida parteneriatele și de a construi consens într-o perioadă marcată de incertitudini geopolitice tot mai mari”, a declarat Lazaro într-o conferință de presă organizată după încheierea reuniunilor.

Printre principalele rezultate s-a numărat adoptarea comunicatului comun, care prezintă pozițiile comune ale ASEAN asupra problemelor regionale.

Miniștrii au aprobat și orientările privind modalitățile de colaborare dintre ASEAN și părțile contractante ale TAC din Asia de Sud-Est. Inițiativa, una dintre prioritățile președinției filipineze, stabilește un cadru pentru colaborarea cu țările care au aderat la tratat, dar nu sunt încă parteneri oficiali de dialog.

ASEAN a acceptat, de asemenea, Turcia drept al 12-lea partener de dialog și a acordat Germaniei și Qatarului statutul de partener sectorial de dialog. Organizația a mai desfășurat reuniuni trilaterale cu Turcia, Norvegia, Elveția și Brazilia.

La cea de-a 33-a ediție a Forumului Regional ASEAN, miniștrii au adoptat Planul de acțiune de la Manila pentru perioada 2026-2036, care le va orienta activitatea în următorul deceniu, și au primit Regatul Unit drept al 28-lea participant la forum.