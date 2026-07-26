AUR se plânge că România cheltuie prea mult pe doborârea dronelor rusești. Petrișor Peiu: „Ar trebui o soluție la un cost rezonabil”

Petrișor Peiu a mai spus că față de Rusia „trebuie protestat ferm”. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, după ce România a doborât a treia dronă în 48 de ore, că trebuie găsită o soluție pentru a le neutraliza „la un cost rezonabil”, care să poată fi suportat de bugetul țării. De asemenea, Peiu a afirmat că este nevoie, „poate”, de acțiuni diplomatice „mai puternice” împotriva Rusiei.

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR a afirmat că „orice dronă” care pătrunde neautorizat în spațiul aerian național trebuie doborâtă „indiferent de statul de unde a fost lansată”.

Totuși, Petrișor Peiu s-a arătat îngrijorat de costul acestor operațiuni, mai ales după ce România a doborât trei drone în două zile.

„Probabil că ar trebui doborâte cu arme mai eficiente și mai ieftine. Mi se pare că războiul în Marea Neagră va escalada, tocmai de aceea România trebuie să găsească urgent o soluție de doborâre a dronelor la un cost rezonabil, suportabil pentru un buget «găurit» ca al nostru. În sensul acesta, timpul devine un factor esențial pentru noi!”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu a mai spus că față de Rusia „trebuie protestat ferm” și „poate” trebuie luate și „alte acțiuni diplomatice, mai puternice”.

„Față de Rusia trebuie protestat ferm, de fiecare dată când drone rusești intră în spațiul nostru aerian. Poate și alte acțiuni diplomatice, mai puternice. Nu cunosc bine procedurile, dar, în orice caz, orice dronă trebuie doborâtă, indiferent de statul de unde a fost lansată. Și abia apoi trebuie protestat ferm față de statul căruia îi aparține drona”, a declarat Peiu.

În cazul primei drone doborâte de România, vineri, Parchetul General a confirmat că era o dronă tip Shahed, folosită de Rusia în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, iar în ceea ce privește drona de duminică, NATO a precizat că drona ar fi „de origine rusă”.