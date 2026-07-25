Parchetul a finalizat cercetarea la locul unde s-a prăbușit drona Shahed doborâtă în Buzău. Ce infracțiune investighează procurorii

1 minut de citit Publicat la 10:25 25 Iul 2026 Modificat la 11:03 25 Iul 2026

Operațiuni de căutare desfășurate vineri în Buzău, după doborârea dronei Shahed de către un aparat F-16 al Forțelor Aeriene Române. FOTO: Campus TV Buzău

Activităţile de cercetare la faţa locului în cazul dronei doborâte vineri în zona Padina din judeţul Buzău au fost finalizate, a anunţat sâmbătă Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

"Cercetările continuă sub aspectul administrării celorlalte mijloace de proba necesare stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept, în condiţiile legii.

Pe măsura evoluţiei cercetărilor şi în măsura în care comunicarea unor informatii nu vor afecta desfăşurarea anchetei, vor fi furnizate informatii suplimentare", se spune într-un comunicat de presă al instituţiei.

Parchetul General: Drona doborâtă în Buzău era de tip Shahed

Vineri, Parchetul General a informat că drona doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român în zona Padina din judeţul Buzău era de tip Shahed.

"Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti s-au sesizat din oficiu cu privire la împrejurarea că azi, data de 24.07.2026, radarul MAPN a detectat o ţintă aeriană de tip aeronavă fără pilot, care a pătruns în spaţiul aerian român pe traiectul Sulina - Brăila - Feteşti - Buzău, fiind monitorizată şi ulterior doborâtă deasupra unei zone nelocuite din apropierea localităţii Padina, judeţul Buzău.

Drona identificată era un aparat Shahed şi a fost doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român, nefiind puse în pericol vieţi omeneşti sau bunuri", a precizat vineri Parchetul.

Fragmentele rezultate în urma doborârii aeronavei au fost identificate pe un teren situat pe DJ 203E, între comuna Padina, judeţul Buzău, şi satul Tovărăşia, judeţul Ialomiţa.

Procurorii au deschis în acest caz un dosar penal in rem, în care se fac cercetări pentru infracţiunea de operarea unei aeronave într-o zonă interzisă.