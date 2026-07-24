Ministrul Radu Miruță spune că există „indicii” că drona doborâtă era de proveniență rusească

Doi piloți români au participat la această misiune de distrugere a dronei. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri, la Digi24, că indiciile preliminare sugerează că drona care a fost doborâtă de un avion de vânătoare F-16, în zona Padina-Pogoanele, era de proveniență rusească.

„Indiciile incipiente conduc către un model de dronă Geran-2 de proveniență rusească”, a spus Radu Miruță la Digi24.

Amintim că drona care s-a prăbușit peste un bloc din Galați, rănind doi oameni, era tot una de tip Geran-2, de fabricație rusească.

Ministrul interimar al Apărării i-a lăudat pe militarii români care au lucrat în echipă pentru a doborî drona care a pătruns în spațiul aerian românesc.

„Cert este că la 7 minute de când au decolat aeronavele românești unul dintre piloți au interceptat drona și au doborât-o. E o chestie fantastică pentru militarii români, pe care îi felicit din tot sufletul. Am avut și ocazia să discut cu ambii piloți.

Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborâte până acum doar trei drone, iar două dintre aceste trei drone au fost doborâte de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție”, a mai spus Radu Miruță.

Dronă doborâtă de o aeronavă F-16

Potrivit surselor Antena 3 CNN, aeronava de tip F-16 care a doborât drona în sudul județului Buzău a decolat de pe aeroportul militar de la Borcea. Doi piloți români au participat la această misiune de distrugere a dronei.

Drona a avut un traseu cel puțin neobișnuit. Ea a fost detectată vineri dimineața, alături de mai multe drone care au intrat dinspre Crimeea pe teritoriul ucrainean, dar aceeași dronă și-a continuat drumul în județul Tulcea, apoi în județul Galați, iar în cele din urmă a ajuns în județul Buzău.

Aici au interceptat-o și piloții de F-16. Piloții au așteptat, au zburat subsonic, au făcut diferite manevre deasupra și dedesubtul dronei, care zbura la o înălțime destul de joasă față de pământ, față de locuințele din acea zonă.

În momentul în care au identificat o zonă unde drona a putut să fie ochită au făcut acest lucru. Drona a fost doborâtă cu ajutorul unei rachete.

În toate județele care au fost tranzitate de dronă au fost emise mesaje RO-alert.

Doar în ultimii patru ani și jumătate peste 50 de rămășițe de drone au căzut pe teritoriul național și peste 30 de drone au intrat în spațiul aerian românesc.