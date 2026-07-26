„Numărăm fiecare litru”. Guardian: După ce au rămas fără curent, cubanezii duc o luptă zilnică să obțină și apă de băut

Foto: Profimedia Images

Situația din Cuba este din ce în ce mai gravă din cauza lipsei de petrol sau alte surse de energie electrică, iar țara se cufundă într-o criză a penuriei care pune o presiune extraordinară pe populația insulei. Într-un reportaj amplu, The Guardian prezintă situația de pe insulă și discută cu mai mulți locuitori, ale căror vieți sunt puternic afectate de crizele suprapuse. Întreruperile de curent nu îi lasă pe oameni doar în întuneric, ci le lasă și robinetele uscate, obligând milioane de cubanezi să își petreacă zilele căutând apă.

Pe măsură ce criza energetică a țării se adâncește, lipsa electricității împiedică funcționarea multor stații de pompare, iar rețeaua de distribuție învechită și deficitul cronic de combustibil îngreunează accesul la apă pentru milioane de oameni.

Criza energetică a țării, deja gravă, s-a înrăutățit și mai mult la începutul acestui an, după capturarea lui Maduro de către americani. Suspendarea exporturilor de petrol din Venezuela, principalul furnizor de combustibil al Cubei, a agravat penuria provocată deja de embargoul american și de sancțiunile economice.

Viața dificilă din Cuba

În bucătăria înghesuită a apartamentului său din cartierul chinezesc al Havanei, Mirella Martinez împinge un cărucior metalic vechi, încărcat cu bidoane goale. Își șterge transpirația de pe frunte și își face ușor vânt, povestește The Guardian.

„Este atât de cald!”, spune ea, în timp ce ventilatoarele electrice rămân nemișcate din cauza unei noi pene de curent. Apartamentul este sufocant și aproape cufundat în întuneric de mai multe ore. Martinez nu mai are apă curentă de aproape trei ani.

În câteva minute, fosta agentă de pază, în vârstă de 61 de ani, va parcurge aproape un kilometru până la locul de muncă al fiicei sale, una dintre puținele clădiri din apropiere unde apa curge încă în mod regulat. De aproape trei ani, apartamentul în care locuiește împreună cu cele trei fiice și nepotul său nu mai are apă curentă în mod constant.

Spre seară, Martinez se întoarce acasă. Bidoanele sunt așezate de-a lungul pereților sufrageriei. Ea depozitează cu grijă apa adusă în acea zi, păstrând suficientă pentru băut, gătit și spălat în zilele următoare. Televizorul rămâne stins. Fără electricitate, telenovelele urmărite seara de familie au devenit o raritate.

„Nu știm niciodată când va reveni curentul. Apa și electricitatea ar trebui să fie drepturi fundamentale, dar aici au devenit luxuri. Nu mai ies după lăsarea întunericului și nici pe fiicele mele nu le las să iasă”, spune ea. „Când străzile se cufundă în întuneric, totul devine mai periculos. Sper doar ca într-o zi să putem avea din nou o viață normală”.

Potrivit Institutului Național al Resurselor Hidraulice din Cuba, aproape trei milioane de cubanezi întâmpină dificultăți în obținerea apei. Sistemul de alimentare cu apă al țării dispune de numai 37% din combustibilul necesar, iar până la 70% din apa destinată Havanei se pierde prin conductele fisurate înainte de a ajunge în locuințe.

Familiile mai înstărite își permit să plătească cisterne private. Ceilalți așteaptă livrările publice, își transportă singuri apa acasă sau plătesc cărăuși care lucrează la negru.

În Centro Habana, Dhayamis Hernandez Diaz privește cum un fir subțire de apă umple încet o găleată de plastic. Cu o țigară în mână, așteaptă până când aceasta se umple, apoi varsă apa în rezervorul de pe acoperișul clădirii. Nimeni nu știe cât timp va mai curge apa.

„Sunt epuizată. Imediat ce revine curentul, uneori în toiul nopții, ne ridicăm să umplem rezervorul, să gătim și să ne încărcăm telefoanele. Întreaga noastră viață depinde de acele câteva ore în care avem electricitate. Asta nu este viață”.

Împreună cu sora sa, obține un venit modest conducând un taxi electric cu trei roți. A obține apă cu ajutorul unei cisterne private este cu mult peste posibilitățile lor financiare.

„Așa că umplem singure rezervorul, găleată după găleată. Noaptea abia dorm din cauza căldurii. Nu facem decât să așteptăm revenirea curentului”.

O „economie” a apei în Havana

În Havana, viața este organizată în jurul celor câteva ore în care revine electricitatea și apa începe să curgă. Apa nu mai vine prin simpla deschidere a robinetului. Trebuie adusă, cărată acasă și porționată cu mare grijă. Pe măsură ce sistemul public continuă să se degradeze, în întreaga capitală s-a dezvoltat o economie informală a apei.

În fiecare dimineață, Juan Miguel Reyes așteaptă în fața unei brutării de stat, cu cartela de rații în mână. După mai bine de o jumătate de oră petrecută la coadă, pleacă având câteva chifle pe care le va împărți cu fratele și unchiul său.

„Aseară, apa a revenit pentru aproximativ două ore. Ne-am ridicat imediat și am umplut toate gălețile, apoi ne-am culcat din nou. Uneori, asta ne scutește de un drum până la stația de pompare”.

La prânz, cei trei împing un cărucior greu prin Los Sitios, un cartier muncitoresc al Havanei. Roțile zdrăngăne pe trotuarele deteriorate, în timp ce ocolesc grămezile de gunoi neridicat. După ce parcurg aproape doi kilometri, ajung la una dintre puținele stații de pompare care mai funcționează, de unde transportă apă oamenilor ale căror robinete s-au oprit demult.

Timp de 23 de ani, Reyes a lucrat ca medic de terapie intensivă.

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge să vând apă. Acum mergem ore întregi prin soarele arzător, după care cărăm gălețile pe scări”, spune el. „Este epuizant, dar măcar avem întotdeauna ceva de mâncare”.

Fiecare rezervor de 200 de litri este vândut cu 1.500 de pesos, aproximativ 1,75 lire sterline la cursul informal de schimb. Reyes câștigă între 3.000 și 4.000 de pesos pe zi.

„Cererea continuă să crească. În fiecare săptămână trebuie să mergem tot mai departe pentru a aduce apă și nu știm niciodată dacă stația de pompare va mai funcționa a doua zi”, spune el. „Oamenii ne mulțumesc adesea, deoarece mulți sunt prea bătrâni pentru a-și aduce singuri apa. Aici, fără ajutorul vecinilor, nimeni nu ar supraviețui”.

La câțiva kilometri distanță, în apropierea terminalului de feriboturi din Havana, Carlos Sanchez strânge apa care se scurge dintr-o conductă spartă. Găleată după găleată, umple un rezervor de 200 de litri montat pe bicicletă.

„Întreaga rețea se destramă. Toată această apă se irosește, în timp ce atât de mulți oameni au nevoie de ea. Eu o strâng și o vând celor care nu au puterea sau timpul necesar pentru a veni singuri aici”.

Un bărbat stă la o masă într-o încăpere cu rafturi aproape goale.

După ce rezervorul se umple, îl acoperă cu o prelată și își împinge bicicleta spre centrul istoric al Havanei. Ajutat de nepotul său, cară gălețile pe scările unei clădiri aflate în paragină.

„Spatele începe să mă lase, dar nu am de ales. Câștig mai mult transportând apă decât câștigam ca tehnician funerar”, spune el. „Copiii mei au plecat din țară. Eu am rămas”.