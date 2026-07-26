Un diplomat din Uganda s-a înscris în cursa pentru funcția în care Donald Trump îl vrea pe Gianni Infantino

2 minute de citit Publicat la 22:27 26 Iul 2026 Modificat la 22:27 26 Iul 2026

Oricine va deveni secretar general al ONU va trebui să revitalizeze organizația aflată în criză. Foto: Getty Images

Diplomatul ugandez Olara Otunnu s-a înscris în cursa pentru a deveni următorul secretar general al Organizației Națiunilor Unite, relatează Reuters. Nominalizat vineri de Uganda, Otunnu este cel de-al șaptelea candidat care vrea să îi succeadă lui Antonio Guterres, când acesta își va încheia mandatul la sfârșitul acestui an.

Olara Otunnu, fost subsecretar general al ONU, care a ocupat funcția de reprezentant special pentru copii și conflicte armate, a fost nominalizat de Uganda într-o scrisoare transmisă vineri președinților Adunării Generale a ONU și Consiliului de Securitate.

Diplomatul din Uganda are 75 de ani și este cel mai în vârstă candidat pentru funcția pe care Antonio Guterres a deținut-o pentru două mandate consecutive a câte 5 ani fiecare.

Succesorul lui Guterres nu va avea o misiune deloc ușoară. Oricine va deveni secretar general al ONU va trebui să revitalizeze organizația aflată în criză și cu o influență în declin, care se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru reformarea birocrației supradimensionate și costisitoare și pentru eliminarea suprapunerilor dintre numeroasele sale agenții.

În declarația în care și-a expus viziunea asupra ONU, Otunnu a subliniat necesitatea continuării reformelor instituționale și a spus că va acorda prioritate imediată eforturilor de a contribui la încheierea marilor conflicte internaționale.

De asemenea, el s-a angajat să lucreze la înființarea unui organism care să supravegheze activitatea ONU în domeniul inteligenței artificiale și a evidențiat necesitatea unor acțiuni privind schimbările climatice care să nu afecteze dezvoltarea economică.

7 candidați în cursa pentru funcția de secretar general al ONU

În acest moment, ceilalți 6 candidați înscriși oficial în această cursă sunt:

Rafael Grossi din Argentina, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a ONU;

Michelle Bachelet, fosta președintă a statului Chile;

Rebeca Grynspan, fost vicepreședinte al Costa Ricăi;

Maria Fernanda Espinosa, fost ministru de Externe și al Apărării din Ecuador;

Carolyn Rodrigues-Birkett, fost ministru de Externe al Guyanei;

Macky Sall, fost președinte al Senegalului;

Procesul de selecție va începe în mod oficial în această săptămână, prin sondaje neoficiale („straw polls”) în Consiliul de Securitate format din 15 membri, menite să reducă numărul candidaților. Alți candidați se pot înscrie în continuare în cursă.

Diplomații spun că nu există un favorit evident, deși există o opinie larg răspândită că a venit rândul Americii Latine să ofere liderul ONU și că există susținere pentru numirea, pentru prima dată, a unei femei în această funcție.

Experții spun că cheia succesului va fi evitarea unui veto din partea unuia dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate, în special China, Rusia sau Statele Unite. Donald Trump îl vrea pe Infantino la ONU

Președintele Donald Trump îl dorește pe președintele FIFA, Gianni Infantino, drept viitor secretar general al Organizației Națiunilor Unite.

Trump consideră că Infantino „este respectat de toată lumea și recunoaște că are o capacitate aparte de a aduce oamenii împreună”, a declarat pentru The New York Post o sursă apropiată președintelui.

Nu este clar dacă Infantino își dorește această funcție și nici în ce măsură Trump a discutat cu el despre această posibilitate.