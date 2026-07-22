După Cupa Mondială 2026, Trump îl vrea pe șeful FIFA, Gianni Infantino, în funcția de secretar general al ONU

4 minute de citit Publicat la 10:23 22 Iul 2026 Modificat la 10:23 22 Iul 2026

Președintele SUA, Donald Trump și președintele FIFA, Gianni Infantino, la finala Cupei Mondiale 2026. Sursa foto: Getty Images

Președintele Donald Trump îl dorește pe președintele FIFA, Gianni Infantino, drept viitor secretar general al Organizației Națiunilor Unite, transmite The New York Post.

Infantino, în vârstă de 56 de ani, s-a apropiat de Trump în contextul organizării Cupei Mondiale din acest an, administratorul elvețian al fotbalului făcând eforturi considerabile pentru a-l atrage și a-l implica pe liderul american, inclusiv oferindu-i, în decembrie, primul Premiu pentru Pace al FIFA.

Trump consideră că Infantino „este respectat de toată lumea și recunoaște că are o capacitate aparte de a aduce oamenii împreună”, a declarat pentru The Post o sursă apropiată președintelui.

António Guterres se retrage la finalul anului

Noul secretar general al ONU va fi ales în acest an pentru a-l înlocui pe portughezul António Guterres, care se va retrage la sfârșitul lunii decembrie.

Pentru a obține funcția, Infantino ar trebui să primească sprijinul Consiliului de Securitate al ONU, format din 15 membri, unde cei cinci membri permanenți au drept de veto, iar ulterior să fie confirmat de Adunarea Generală.

Nu este clar dacă Infantino își dorește această funcție și nici în ce măsură Trump a discutat cu el despre această posibilitate.

Cine candidează pentru funcția de secretar general al ONU

Totuși, Trump vede o oportunitate clară într-o competiție pe care un apropiat a descris-o ca fiind alcătuită din șapte candidați „slabi”.

Printre cei mai cunoscuți candidați se numără fosta președintă socialistă a statului Chile, Michelle Bachelet, care s-ar putea confrunta cu opoziția Statelor Unite, și Rafael Grossi, din Argentina, actualul director general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care ar putea întâmpina rezerve din partea Regatului Unit din cauza disputei privind Insulele Falkland.

Ideea lui Trump ar răsturna așteptările potrivit cărora viitorul secretar general ar urma să provină din America Latină sau Caraibe, regiune reprezentată ultima dată de Javier Pérez de Cuéllar, din Peru, între 1982 și 1991.

Cu toate acestea, mai multe surse susțin că principiul rotației geografice informale nu l-ar împiedica neapărat pe Infantino și că acesta ar putea obține mai multe nominalizări, pe lângă cea susținută de Trump.

Zampolli: „Doar președintele Trump putea avea o asemenea idee genială”

Paolo Zampolli, omul de afaceri și diplomatul italo-american, care ocupă funcția de trimis special al lui Trump pentru parteneriate globale, a declarat pentru The Post că „doar președintele Trump putea avea o asemenea idee genială”.

Zampolli a afirmat că Infantino „ar face o treabă excelentă” și că este „plăcut de toată lumea”, apreciind că acesta ar putea aduce un suflu nou unei birocrații uriașe și ar putea folosi sportul pentru a construi noi punți de legătură și pentru a inspira tinerii și comunitățile defavorizate din întreaga lume.

„Există anumite asemănări” între funcția de președinte al FIFA și cea de secretar general al ONU, a spus Zampolli, prieten apropiat al lui Infantino și fost ambasador al statului insular Dominica la ONU.

„La Națiunile Unite trebuie să gestionezi relațiile cu 193 de state membre. La FIFA sunt peste 200 de membri, iar rezultatele remarcabile ale lui Gianni demonstrează că știe cum să conducă.”

Zampolli s-a întâlnit cu Infantino la finala Cupei Mondiale, desfășurată weekendul trecut în New Jersey, însă a precizat că nu au discutat despre această posibilitate și că a aflat despre idee de la The Post.

Trump, nemulțumit de ONU

Trump și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de ceea ce consideră a fi lipsa de implicare a ONU în medierea marilor conflicte internaționale.

Anul trecut, el a creat un nou Consiliu pentru Pace condus de Statele Unite, ceea ce a alimentat speculațiile că ar încerca să înființeze o organizație rivală, în timp ce intermedia acorduri de pace, inclusiv între Israel și Hamas. Trump a negat însă aceste interpretări și a declarat că speră ca ONU să joace un rol mai activ.

De la revenirea sa la Casa Albă anul trecut, Trump a redus semnificativ contribuțiile financiare ale Statelor Unite la ONU și a retras țara din mai multe organisme afiliate, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății (OMS), UNESCO și Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.

Numirea lui Infantino ar putea contribui la îmbunătățirea relației dintre Trump și ONU.

Cât câștigă Infantino la FIFA și cât ar câștiga la ONU

Totuși, dacă planul președintelui s-ar concretiza, Infantino ar trebui să accepte o reducere semnificativă a veniturilor. În prezent, el câștigă aproximativ 6 milioane de dolari pe an la FIFA.

Potrivit informațiilor recente, remunerația secretarului general al ONU este de aproximativ 418.000 de dolari anual.

Între timp, Infantino și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat la conducerea FIFA, procesul electoral urmând să aibă loc în luna martie a anului viitor.

Acesta nu a răspuns imediat solicitării The Post de a comenta informațiile privind posibilitatea de a prelua conducerea ONU.

Deși beneficiază de sprijinul aproape tuturor celor 211 federații membre ale FIFA pentru realegere, Infantino se confruntă cu critici după intervenția lui Trump în favoarea echipei Statelor Unite la Cupa Mondială, prin care a fost anulată suspendarea de un meci a atacantului Folarin Balogun înaintea partidei cu Belgia.

Repunerea în lot a lui Balogun a stârnit nemulțumirea mai multor federații europene, însă înfrângerea suferită de SUA în fața Belgiei a redus amploarea controversei.

Cu toate acestea, fostul președinte FIFA Sepp Blatter, a cărui conducere a fost marcată de scandalul de corupție privind atribuirea Cupei Mondiale din 2022 Qatarului, se numără printre cei care cer înlăturarea lui Infantino de la conducerea FIFA.