CNN: Trump n-a rezistat tentației. S-a implicat în Cupa Mondială și a provocat unul dintre cele mai mari scandaluri ale competiției

Președintele SUA, Donald Trump, se uită la trofeul Cupei Mondiale. Foto: Getty Images

Timp de 24 de zile, Cupa Mondială 2026, care se desfășoară în SUA, Mexic și Canada, părea să reușească o performanță rar întâlnită în această perioadă: să fie un eveniment desfășurat în Statele Unite și care să nu aibă nimic de-a face cu Donald Trump. Până la momentul în care președintele SUA l-a sunat pe președintele FIFA pentru a-i cere anularea suspendării unui fotbalist american, care luase un cartonaș roșu, se arată într-o analiză CNN.

Astfel, președintele SUA, Donald Trump, l-a sunat la începutul acestei săptămâni pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a-i cere să reanalizeze cartonașul roșu primit de atacantul american Folarin Balogun, potrivit unor surse citate de Reuters.

Atacantul de 25 de ani primise un cartonaș roșu după un fault în faza eliminatorie a competiției, în șaisprezecimi, în meciul cu Bosnia-Herțegovina. SUA au câștigat meciul cu 2-0.

Inițial, cartonașul roșu însemna și o suspendare pentru un meci, adică exact pentru meciul din optimile Cupei Mondiale, însă FIFA, condusă de Gianni Infantino, un aliat al lui Trump, a eliminat suspendarea, iar Balogun va putea să revină pe teren și la meciul SUA-Belgia din optimi.

„În acord cu articolul 27 al codului disciplinar al FIFA, implementarea suspendării este suspendată pentru o perioadă de probațiune de un an”, a transmis FIFA, într-un comunicat.

„Este absolut absurd”

Donald Trump și-a manifestat mulțumirea pentru decizia FIFA, într-o postare publicată pe rețeaua Truth Social.

„Mulțumesc FIFA pentru că ai făcut ceea ce trebuia și ai îndreptat o mare nedreptate”, a spus Trump pe Social Truth.

Decizia a scandalizat până și UEFA, care a acuzat public FIFA de „trecerea unei linii roșii” în ceea ce privește fotbalul.

Istoria Cupei Mondiale nu a fost lipsită de scandaluri (cine ar putea uita „Mâna lui Dumnezeu”, sau golul dat cu mâna de Maradona Angliei, la CM Mexic 1986, sau lovitura de cap a lui Zinedine Zidane în pieptul lui Marco Materazzi, în finala mondială Franța-Italia, de la CM Germania 2006?), dar actualul ccandal provocat de Trump ridică îngrijorări legate de „integritatea” acestui turneu final, ca urmare a unei interferențe atât de directe din partea politicului, arată CNN.

Giovanni Malago, noul preşedinte al Federaţiei italiene de fotbal (FIGC), a criticat dur, luni, FIFA pentru anularea cartonaşului roşu acordat jucătorului american Folarin Balogun în timpul Cupei Mondiale din 2026, în urma intervenţiei preşedintelui Donald Trump, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Este absolut absurd. Chiar am consultat acel Articol 27 care permite sau ar permite FIFA (să anuleze cartonaşul roşu) şi doar FIFA, ceea ce înseamnă că măsura nu poate fi reprodusă în diversele campionate naţionale. Şi cu atât mai bine că este aşa, pentru că altfel ar fi fost, cu adevărat, Armaghedonul", a declarat Malago la postul Rai Radio 1. „Nu are rost să ne facem iluzii, această decizie are o conotaţie politică evidentă, a scris despre asta şi New York Times. Obiectiv vorbind, creează un precedent extrem de periculos, un precedent politic extrem de periculos", a continuat el.

Gianni Infantino i-a înmânat lui Donald Trump „Premiul FIFA pentru Pace”

Conform UEFA, „atunci când securitatea juridică a regulilor nu mai este garantată de cei care trebuie să le vegheze respectarea, integritatea jocului este pusă în pericol, iar credibilitatea competiţiei este subminată”.

Duminică, un comunicat laconic al FIFA care anunţa că penalizarea aplicată lui Balogun, eliminat în meciul din şaisprezecimile de finală împotriva Bosniei-Herţegovina, a fost suspendată şi jucătorul va fi în cele din urmă eligibil să joace împotriva Belgiei, a stârnit un val de indignare.

Federaţia Belgiană de Fotbal (RBFA) a reacţionat și ea „cu uimire” la anularea cartonaşului roşu primit de americanul Folarin Balogun, în meciul cu Bosnia-Herţegovina, şi care a devenit apt de joc pentru meciul cu naţionala Belgiei din optimile de finală ale Cupei Mondiale, prevăzut, luni, la Seattle, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Decizia FIFA este una extrem de neobișnuită și reprezintă prima situație din 1962 încoace în care FIFA permite unui jucător să evolueze într-un meci în care, în mod normal, ar fi trebuit să fie suspendat după o eliminare la Cupa Mondială. Infantino a încercat ani la rând să își apropie sprijinul lui Trump. Anul trecut, FIFA a creat și i-a acordat lui Trump Premiul FIFA pentru Pace, în contextul campaniei publice, dar nereușite, a președintelui american de a obține Premiul Nobel pentru Pace.