Scandal după ce Trump a sunat la FIFA, iar cartonașul roșu al atacantului SUA Folarin Balogun a fost anulat. Belgienii sunt furioși

Donald Trump l-a sunat pe Gianni Infantino, președintele FIFA, la câteva ore după ce naționala masculină de fotbal a Statelor Unite a jucat miercuri și i-a cerut să revizuiască suspendarea celui mai bun marcator al echipei americane la Cupa Mondială, Folarin Balogun. FOTO Getty Images

Președintele Donald Trump l-a sunat pe Gianni Infantino, președintele FIFA, la câteva ore după ce naționala masculină de fotbal a Statelor Unite a jucat miercuri și i-a cerut să revizuiască suspendarea celui mai bun marcator al echipei americane la Cupa Mondială, Folarin Balogun, după ce acesta primise cartonaș roșu, potrivit a patru persoane familiarizate cu discuția. Duminică, FIFA a anulat suspendarea și a anunțat că Balogun va avea drept de joc luni, în meciul cu Belgia. Federația belgiană a reacționat cu furie și a adăugat că "analizează toate opțiunile posibile", scrie The New York Times.

Decizia este una extrem de neobișnuită și reprezintă prima situație din 1962 încoace în care FIFA permite unui jucător să evolueze într-un meci în care, în mod normal, ar fi trebuit să fie suspendat după o eliminare la Cupa Mondială. Infantino a încercat ani la rând să își apropie sprijinul lui Trump. Anul trecut, FIFA a creat și i-a acordat lui Trump Premiul FIFA pentru Pace, în contextul campaniei publice, dar nereușite, a președintelui american de a obține Premiul Nobel pentru Pace.

La scurt timp după cartonașul roșu primit de Balogun, oficiali de rang înalt din administrația Trump, inclusiv Howard Lutnick, secretarul pentru Comerț, și Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, au apelat la avocați pentru a ajuta Federația Americană de Fotbal să formuleze un apel, deși regulile FIFA nu permit astfel de contestații, potrivit a două persoane familiarizate cu apelul telefonic.

Oficialii Federației Americane de Fotbal au susținut că Balogun a primit pe nedrept cartonașul roșu, argumentând că arbitrii nu ar fi trebuit să folosească reluări video cu încetinitorul pentru a stabili sancțiunea, au spus persoanele citate. Folosirea reluărilor video este însă o practică obișnuită, iar jucătorii au fost eliminați frecvent în urma unor astfel de verificări.

Scott Goodwin, manager de fond de investiții și important donator al Federației Americane de Fotbal, le-a adus în atenție oficialilor din administrația Trump acuzații publice potrivit cărora Raphael Claus, arbitrul partidei, ar fi fost implicat în aranjarea unor meciuri în Brazilia prin acordarea unor cartonașe roșii neregulamentare. Autoritățile braziliene și FIFA nu au găsit nicio dovadă de nereguli în cazul lui Claus, însă Trump a menționat aceste acuzații în convorbirea cu Infantino, potrivit persoanelor familiarizate cu discuția. Goodwin a trimis solicitările de comentarii către Federația Americană de Fotbal. Claus nu a dictat inițial fault la intervenția lui Balogun, dar a fost chemat să își revadă decizia de ceilalți oficiali responsabili cu monitorizarea reluărilor video. Aceștia proveneau din Venezuela, Columbia și Franța.

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Președintele american i-a spus șefului FIFA că fusese luată decizia corectă, au relatat persoanele citate. Trump l-a sunat și pe Mauricio Pochettino, selecționerul Statelor Unite, pentru a-i ura succes în meciul cu Belgia de luni. La o conferință de presă susținută duminică, Pochettino le-a spus jurnaliștilor că echipa sa "nu este personajul negativ".

FIFA nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii, dar a confirmat dreptul de joc al lui Balogun după ce The Athletic relatase, mai devreme duminică după-amiază, că suspendarea urma să fie anulată.

Federația belgiană a reacționat cu furie duminică. Într-un comunicat, aceasta s-a declarat „uimită de decizia FIFA de a-l declara eligibil pe jucătorul suspendat al Statelor Unite, Folarin Balogun, pentru meciul SUA-Belgia”.

Federația belgiană a adăugat că "analizează toate opțiunile posibile".

Casa Albă a făcut trimitere la mesajul publicat de Trump pe rețelele sociale, în care președintele a salutat anunțul FIFA, fără să spună însă că l-a sunat pe Infantino și fără să își atribuie vreun merit pentru decizie.

"Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect și a reparat o mare nedreptate", a scris Trump pe Truth Social.

Balogun a fost eliminat la mijlocul reprizei a doua a meciului cu Bosnia și Herțegovina, disputat miercuri la Santa Clara, California, după un duel cu un adversar. Atacantul deschisese anterior scorul și pusese Statele Unite pe drumul spre victorie. În lupta pentru minge, piciorul lui Balogun a căzut pe glezna adversarului, provocând o răsucire dureroasă. După o analiză video, Balogun a fost trimis la vestiare cu cartonaș roșu.

Cartonașul roșu atrăgea automat și o suspendare de un meci, care ar fi trebuit să se aplice la partida de luni cu Belgia.

Însă duminică FIFA a anunțat că Balogun poate juca.

"În conformitate cu articolul 27 din Codul disciplinar al FIFA, punerea în aplicare a suspendării pentru un meci este suspendată pentru o perioadă de probă de un an", a transmis forul mondial într-un comunicat. "Dacă Folarin Balogun comite o nouă abatere de natură și gravitate similare în timpul perioadei de probă, suspendarea va fi reactivată, iar sancțiunea va fi pusă în aplicare, fără a aduce atingere oricărei sancțiuni suplimentare impuse pentru noua abatere." Comunicatul nu a explicat de ce Balogun nu a primit suspendarea automată pe care alți jucători eliminați au primit-o în situații similare.

Un memoriu redactat pentru Federația Americană de Fotbal de avocați care au lucrat pentru Trump, consultat de The New York Times, prezenta modul în care federația ar putea identifica posibile lacune în regulile privind cartonașele roșii pentru a-și întări cazul. Documentul de trei pagini sugera, în esență, că regulamentele FIFA privind sancțiunile disciplinare sunt suficient de vagi pentru a crea temeiul unui apel. Acesta recomanda inclusiv invocarea drepturilor Statelor Unite ca națiune și amenințarea cu un apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, cea mai înaltă instanță de arbitraj din lumea sportului.

În comunicatul său, federația belgiană a susținut că FIFA a acționat în contradicție directă cu propriile regulamente, dar și cu explicațiile oferite echipelor participante la o ședință organizată înaintea Cupei Mondiale și într-o scrisoare trimisă federațiilor în luna mai.

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Președinta federației norvegiene se alăturase deja unei plângeri de etică împotriva lui Infantino, în care acesta este acuzat că a încălcat statutele FIFA privind neutralitatea politică după ce i-a acordat lui Trump premiul pentru pace. Infantino s-a descris drept prieten al președintelui american și l-a lăudat frecvent, oferindu-i cadouri într-un mod fără precedent în istoria de 122 de ani a FIFA.

În contrast cu modul în care a gestionat acest caz, FIFA a fost criticată pentru tratamentul aplicat Iranului în timpul turneului. Jucătorii iranieni au fost obligați să rămână în Mexic și au avut un timp limitat pe care îl puteau petrece în Statele Unite, pe fondul tensiunilor persistente dintre cele două țări.

Decizia de a-i permite lui Balogun să joace avantajează Statele Unite, atacantul fiind principala amenințare ofensivă a echipei în încercarea de a ajunge în sferturile de finală pentru prima dată în ultimii 24 de ani. În privat, unii oficiali importanți din fotbal și-au exprimat uimirea față de gestionarea cazului și au discutat deschis dacă nu cumva a fost creat acum un precedent care le-ar permite și altor echipe să ceară reprimirea propriilor jucători suspendați în situații similare.

Nu este prima dată când FIFA este criticată pentru modificarea unor reguli într-un mod care pare să favorizeze anumite echipe sau anumiți jucători vedetă. Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai lumii, a fost declarat apt de joc la începutul Cupei Mondiale din acest an, deși, potrivit regulilor obișnuite, ar fi trebuit să rateze primele două meciuri din cauza unui cartonaș roșu primit înaintea turneului.

Cazul Balogun amintește de un episod din 1962, când Garrincha, starul Braziliei, a fost lăsat să joace finala Cupei Mondiale doar după intervenția guvernului brazilian. El fusese eliminat în semifinală, iar oficiali, inclusiv premierul Tancredo Neves, care avea să devină ulterior președinte, au făcut demersuri pe lângă FIFA pentru ca acesta să poată evolua.