Decizie fără precedent a FIFA. Cartonașul roșu al atacantului SUA Folarin Balogun a fost anulat. Trump a aplaudat decizia

2 minute de citit Publicat la 23:24 05 Iul 2026 Modificat la 23:34 05 Iul 2026

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Atacantul american Folarin Balogun poate să revină în următorul meci al naționalei Statelor Unite la Cupa Mondială, deși fusese eliminat prin cartonaș roșu la meciul cu Bosnia și fusese suspendat de FIFA, relatează BBC.

Atacantul de 25 de ani primise un cartonaș roșu după un fault în meciul cu Bosnia. SUA au câștigat meciul cu 2-0.

Inițial, cartonașul roșu însemna și o suspendare pentru un meci în campionat, însă FIFA condusă de Gianni Infantino, un aliat al lui Trump, a eliminat suspendarea, iar Balogun va putea să revină pe teren și la meciul SUA-Belgia.

Asociația Regală Belgiană de Fotbal (RBFA) a transmis că este „uluită” de decizia FIFA și că va „investiga toate posibilele opțiuni”.

„În acord cu articolul 27 al codului disciplinar al FIFA, implementarea suspendării este suspendată pentru o perioadă de probațiune de un an”, a transmis FIFA, într-un comunicat.

„Dacă Folarin Balogun comite o altă încălcare de o natură și gravitate similare în timpul perioadei de probațiune, suspendarea (suspendării – n. red.) va fi revocată și sancțiunea va fi pusă în aplicare fără legătură cu vreo altă sancțiune adițională impusă pentru noua încălcare”.

Donald Trump a mulțumit FIFA pentru că a „corectat o mare nedreptate”. Președintele SUA a făcut afirmația pe rețeaua sa, Truth Social.

Christian Pulisic, un alt atacant al echipei SUA a spus că echipa a aflat de suspendare în drum spre antrenamente și că Balogun este „super fericit”.

„Ne-a făcut să zâmbim larg pe toți. Faultul nu fusese mare lucru, a fost prea aspră (pedeapsa)”.

RBFA a argumentat că toate celelalte cartonașe roșii date la campionat au rezultat într-o suspendare de un meci și că decizia FIFA este în „contradicție directă” cu regulile competiției, care au fost „reafirmate explicit” de organizație către toate țările participane, în mai.

Presiune din partea administrației Trump

Secretarul de stat american, Marco Rubio, s-a numărat printre cei care au cerut reanalizarea deciziei. Întrebat despre evoluția SUA la Cupa Mondială, în timpul unei conferințe de presă, Rubio a spus:

„A fost grozav. Au fost furați cu cartonașul roșu. Ar trebui să existe o procedură de apel pentru așa ceva. Probabil că acum este prea târziu”.

În SUA, mulți suporteri și-au exprimat nemulțumirea față de cartonașul roșu primit de unul dintre jucătorii-cheie ai echipei. Numeroase publicații au pus sub semnul întrebării decizia și modul în care se aplică regulile în fotbal, atât în privința eliminării imediate de pe teren după un cartonaș roșu, cât și a suspendării pentru un meci ulterior.

Balogun a fost un jucător important pentru SUA la Cupa Mondială, marcând de două ori pentru echipa lui Mauricio Pochettino, care și-a început campania cu o victorie cu 4-1 împotriva Paraguayului.

Fostul atacant al lui Arsenal a deschis scorul și în meciul cu Bosnia, înainte de a fi eliminat în minutul 64, după un duel cu Muharemovic.

În timp ce Balogun încerca să protejeze mingea, Muharemovic a reușit să îi ia fața, iar când piciorul atacantului a revenit pe gazon, gheata sa a aterizat pe partea din spate a gleznei bosniacului.

Arbitrul brazilian Raphael Claus i-a arătat cartonașul roșu după ce a fost trimis la monitorul de la marginea terenului pentru a urmări o reluare în super slow-motion a fazei, pusă la dispoziție de arbitrajul video (VAR).

Potrivit regulamentelor FIFA, un cartonaș roșu „atrage automat suspendarea pentru următorul meci”, însă forul mondial „poate impune suspendări suplimentare și alte măsuri disciplinare”.