Mai mulți deputați din Parlamentul European cer o anchetă privind rolul lui Infantino în „scandalul Balogun” de la Cupa Mondială 2026

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Mai mulţi deputaţi din Parlamentul European cer o anchetă privind rolul preşedintelui Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, în „scandalul Folarin Balogun” de la Cupa Mondială 2026, informează L'Equipe, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat comun, preluat miercuri de agenţia Associated Press, eurodeputaţii Barry Andrews, Lara Wolters şi Niels Fuglsang au solicitat o anchetă privind rolul lui Gianni Infantino în anularea suspendării lui Folarin Balogun pentru meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 împotriva Belgiei (1-4). Atacantul american, care fusese eliminat în timpul meciului din şaisprezecimile de finală dintre Statele Unite şi Bosnia-Herţegovina (2-0), a putut, în cele din urmă, să evolueze în etapa următoare.

Apelul telefonic al lui Donald Trump către Gianni Infantino ar fi influenţat decizia de a anula suspendarea lui Balogun. Pentru membrii Parlamentului European, decizia FIFA „de a modifica, în plin turneu, regula privind suspendările cauzate de cartonaşe reprezintă o ruşine şi o denaturare a actului de justiţie”. Declaraţia subliniază rolul lui Gianni Infantino, aflat la conducerea organizaţiei din 2016.

„Încă o dată, am asistat la situaţia în care Infantino şi FIFA s-au conformat solicitărilor administraţiei Trump”, spun ei.

Ei solicită federaţiilor naţionale din ţările Uniunii Europene să ceară Comisiei de etică a FIFA să clarifice rolul lui Infantino în această chestiune şi să stabilească dacă presiunile din partea administraţiei Trump i-au influenţat decizia.

Potrivit celor trei parlamentari, 35 dintre colegii lor au semnat declaraţia, care cere, de asemenea, o anchetă privind „alte posibile încălcări ale neutralităţii politice”, precum acordarea Premiului FIFA pentru Pace acordat preşedintelui SUA.