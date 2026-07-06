Trump a confirmat că a cerut FIFA să reanalizeze suspendarea lui Balogun

1 minut de citit Publicat la 18:09 06 Iul 2026 Modificat la 18:10 06 Iul 2026

Președintele Donald Trump a confirmat că a cerut FIFA să reanalizeze suspendarea lui Folarin Balogun FOTO: Getty Images

Președintele Donald Trump a confirmat că a cerut FIFA să reanalizeze suspendarea de un meci a atacantului naționalei Statelor Unite, Folarin Balogun, la Cupa Mondială 2026.

Trump a declarat că forul mondial al fotbalului „a luat decizia corectă” prin suspendarea aplicării sancțiunii lui Balogun, adăugând că punerea ei în aplicare ar fi lăsat „o mare pată” asupra turneului, potrivit BBC.

Balogun, golgheterul echipei sale la actuala ediție a Cupei Mondiale, urma să fie suspendat pentru partida din optimile de finală împotriva Belgiei, programată marți, la Seattle.

Însă, FIFA a suspendat pentru o perioadă de 12 luni aplicarea automată a suspendării de un meci, permițând astfel ca atacantul în vârstă de 25 de ani să poată fi selecționat.

Vorbind luni la Casa Albă, Trump a spus că a cerut FIFA să reanalizeze decizia pentru că „nu a considerat că a fost fault”.

Trump a confirmat că a discutat cu președintele FIFA, Gianni Infantino, însă a precizat că tot ce a făcut a fost să solicite o reanalizare a cazului și a adăugat că nu i-a spus oficialului elvețian că trebuie să suspende sancțiunea lui Balogun.

„Am considerat că au fost doi mari sportivi care s-au ciocnit unul de celălalt și s-au încurcat în duel”, a declarat Trump.

„Cred că această suspendare ar fi lăsat o mare pată asupra turneului. Nu le pot spune ce să facă. Nu cred că ei au luat decizia; cred că această comisie a luat decizia. Și a fost decizia corectă”.