Ungaria și-a drenat apele generații la rând. Acum, seceta scoate la iveală prețul plătit: lacurile dispar, iar terenurile se usucă

Scăderea nivelului lacului Velence face parte dintr-o criză mai amplă a apei cu care se confruntă Ungaria. FOTO: Profimedia Images

Ungaria se confruntă cu una dintre cele mai grave crize ale apei din ultimele decenii, în urma secetei prelungite și a valurilor de căldură care au lovit Europa. Lacuri care odinioară atrăgeau turiști au ajuns să sece, Dunărea a atins niveluri istorice de scăzute, iar aproximativ 99% din teritoriul țării se află în condiții de secetă severă sau extremă, fapt ce pune presiune pe agricultură și pe producția de energie, potrivit AP.

Árpád Selmeci, un pescar dintr-un mic port de pe lacul Velence, din Ungaria, spune că navigarea chiar și cu o barcă de pescuit de mici dimensiuni pe al treilea cel mai mare lac al țării a devenit tot mai dificilă, după ce nivelul apei a scăzut la aproximativ 20 de centimetri, mult sub nivelul optim pentru luna august, de 150 de centimetri. Plajele de pe malul lacului, odinioară foarte populare printre turiști, au fost închise.

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Scăderea nivelului lacului Velence face parte dintr-o criză mai amplă a apei cu care se confruntă Ungaria, pe fondul secetelor tot mai prelungite și al valurilor de căldură provocate de schimbările climatice, care au lovit Europa.

„Locuiesc pe malul lacului Velence din copilărie și nu am văzut niciodată apa atât de scăzută”, a spus Selmeci, în vârstă de 58 de ani. „Este cumplit. Mă doare sufletul în fiecare clipă.”

În această vară, incendiile de vegetație au pârjolit continentul, din Regatul Unit până în Grecia, iar în Ungaria seceta a afectat producția agricolă, a provocat penurii de apă potabilă și a amenințat cu oprirea singurei centrale nucleare a țării.

Însă lipsa precipitațiilor, asociată schimbărilor climatice provocate de activitatea umană, reprezintă doar o parte a problemei. Experții spun că practica Ungariei, menținută timp de decenii, de a evacua apa din teren și de a seca zonele umede naturale a făcut țara deosebit de vulnerabilă, pe măsură ce secetele devin tot mai frecvente și mai severe.

Potrivit serviciului meteorologic național, aproximativ 99% din teritoriul Ungariei se află în prezent sub condiții de secetă severă sau extremă, iar deșertificarea – procesul prin care vegetația dispare din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor – amenință o mare parte din Câmpia Panonică.

Cu toate acestea, peste un sfert din teritoriul Ungariei este format din terenuri joase care rețin în mod natural precipitațiile, iar în trecut numeroasele râuri și pâraie făceau din această țară un spațiu bogat în resurse de apă dulce. Însă un studiu publicat în 2023 în revista Nature estimează că Ungaria a pierdut peste 80% din zonele sale umede istorice.

Zsuzsanna Ujj, specialistă în politici pentru biodiversitate și coordonatoare de proiect în cadrul organizației de mediu Friends of the Earth Hungary, spune că țara „nu și-a administrat bine resursele de apă în ultimii 200 de ani”.

Un factor major este rețeaua Ungariei de peste 40.000 de kilometri de canale de desecare – o lungime care depășește circumferința Pământului. Aceste canale evacuează apa acumulată din precipitații de pe câmpuri, din zonele umede și din sol, pentru a face loc agriculturii și altor activități economice.

Accentul pus pe drenarea terenurilor, în locul păstrării ciclurilor naturale de inundare, a contribuit la scăderea constantă a nivelului pânzei freatice și la uscarea zonelor umede și a stratului fertil de la suprafața solului. Cu mai puțină apă disponibilă pentru evaporare, aerul devine mai uscat, ceea ce reduce și mai mult șansele apariției precipitațiilor locale.

Ujj afirmă că Ungaria – una dintre țările europene cele mai expuse secetei și clasată pe locul 16 la nivel mondial, potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) – „trebuie să își schimbe practicile de gestionare a apei, trecând de la o abordare bazată pe drenaj la una axată pe retenția apei”.

Lacuri care dispar

Uscarea Ungariei nu se limitează la râuri și zone umede. Lacul Garancsi, un mic lac de agrement aflat la aproximativ 20 de kilometri nord-vest de Budapesta, era odinioară o destinație populară pentru pescuit, înot și patinaj pe gheață și a fost decorul comediei-cult maghiare Üvegtigris („Tigrul de sticlă”), lansată în 2001.

Însă lacul, existent încă din Evul Mediu, s-a micșorat atât de mult în ultimii ani încât niciuna dintre activitățile recreative de altădată nu mai este permisă, iar cea mai mare parte a fostului fund al lacului este acum expusă, crăpată și uscată.

Apa rămasă este atât de puțin adâncă și de caldă încât toți peștii și cea mai mare parte a faunei au dispărut, iar autoritățile estimează că până la sfârșitul verii lacul va seca complet.

Guvernul Ungariei promite schimbarea direcției

La sfârșitul lunii iunie, chiar în ziua în care țara a înregistrat un record absolut de temperatură, de 42 de grade Celsius, premierul Péter Magyar le-a spus parlamentarilor că guvernul său va pune politicile de gestionare a apei „pe baze noi” și va lansa un program amplu de conservare a apei pentru a reduce efectele secetei.

„Mulți au spus ani la rând că lipsa apei va fi una dintre problemele Ungariei și una dintre cele mai importante chestiuni strategice de rezolvat. Au avut dreptate”, a declarat Magyar.

Pe lângă practicile deficitare de retenție a apei, premierul a arătat că infrastructura învechită de alimentare cu apă face ca între 20% și 25% din apa potabilă a țării să se piardă prin conducte deteriorate, ceea ce generează pierderi de aproximativ 17 miliarde de forinți pe an.

„Ani la rând a fost negată chiar existența problemei sau a fost minimalizată”, a spus Magyar. Acum, a adăugat el, „retenția apei va deveni principiul de bază al gestionării resurselor de apă în Ungaria”.

Dunărea, la niveluri istorice de scăzute

Aplicarea unor schimbări atât de ample va necesita însă timp și investiții considerabile, în timp ce actuala criză a apei amenință deja capacitatea Ungariei de a produce suficientă energie.

Dunărea, cel mai lung fluviu din Uniunea Europeană, care traversează zece țări din sud-vestul Germaniei până la Marea Neagră, a atins în această vară noi minime istorice ale nivelului apei. Situația amenință cu oprirea, pentru prima dată în cei 44 de ani de funcționare, a singurei centrale nucleare din Ungaria, care folosește apa fluviului pentru răcirea reactoarelor.

Guvernul ungar a intervenit de urgență pentru a ridica nivelul apei în zona centralei de la Paks, inclusiv prin scufundarea a două barje de 80 de metri în amonte și prin instalarea unui prag pe fundul fluviului, menit să direcționeze mai multă apă către pompele centralei.

Nivelul extrem de scăzut al Dunării, dar și probabilitatea tot mai mare a unor inundații frecvente și intense, sunt efecte ale schimbărilor climatice provocate de activitatea umană, care pot fi parțial atenuate printr-o utilizare adecvată a terenurilor și prin refacerea zonelor umede și a altor habitate naturale, spune ea.