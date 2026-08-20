Marian Godină a anunțat că a demisionat din Poliția Română, după aproape 20 de ani: "Începe un drum nou"

Godină a mulțumit colegilor, pentru intervențiile de la care s-a „întors sănătos și întreg”. FOTO: Marian Godină/Facebook

Polițistul brașovean Marian Godină, în vârstă de 39 de ani, și-a anunțat joi demisia din Poliția Română, după aproape 20 de ani în uniformă. Într-un mesaj amplu publicat pe Facebook, Godină spune că decizia a fost una dificilă, dar că își dorește să acorde mai mult timp familiei și să se concentreze pe scris și pe proiecte personale. „Vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copii. Și vreau asta acum, nu peste zece ani”, a explicat el.

„Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani. În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți”, a scris Marian Godină.

Godină a spus că activitatea în cadrul Poliției l-a "format ca om": "Mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi”, a mai spus Godină.

Godină a mulțumit colegilor, pentru intervențiile de la care s-a „întors sănătos și întreg”, „pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat”.

Marian Godină a explicat că viața sa s-a schimbat recent, după ce a devenit tată: "Misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine. Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber”, a mai scris Godină.

Godină a mai scris că alegerea de a rămâne polițist „este una rațională”, doar că viața „nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură”.

„Uneori e și despre curajul de a recunoaște că un capitol, oricât de important și de frumos ar fi fost, trebuie să se termine pentru ca altul să poată începe. Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu”, a mai spus fostul polițist.

„Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea. După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire. Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”, a mai scris Marian Godină.