Agenția de Integritate din Ungaria cere anchetarea miniștrilor din fostul guvern Viktor Orban, acuzați de fraude de miliarde de euro

Fostul premier maghiar Viktor Orban. Foto: Getty Images

Oficialii de rang înalt din guvernul fostului premier maghiar Viktor Orban ar trebui anchetați pentru dispariția a miliarde de euro din fondurile europene, a precizat pentru Politico agenția națională de integritate de la Budapesta.

Noul președinte al Autorității Ungare pentru Integritate, Ferenc Pál Biró, a declarat că „politicienii de nivel înalt pot și este posibil să fie urmăriți penal” pentru implicarea lor într-un presupus plan de fraudare sistematică a fondurilor europene, pe durata celor 16 ani petrecuți de Viktor Orban la șefia guvernului maghiar.

Biro a precizat că echipa sa „a identificat o serie de cazuri penale, iar eu personal cred că ar trebui ca țara noastră … să fie în poziția de a recupera acele fonduri și de a le repatria, deoarece majoritatea acestora au părăsit deja țara”.

Șeful autorității de integritate maghiare nu a făcut însă acuzații clare împotriva lui Orban sau a altor membri ai anturajului său, ori ai guvernului.

Nici Orban și nici partidul său Fidesz nu au comentat acuzațiile.

Autoritatea Ungară pentru Integritate, care a fost fondată în 2022 ca parte a reformelor promovate de Bruxelles, monitorizează cheltuirea fondurilor UE. Autoritatea e o structură care nu e subordonată Executivului de la Budapesta.

Potrivit autorității pentru integritate maghiare, trei companii au primit majoritatea contractelor guvernamentale pentru furnizarea de bunuri și servicii, cu sumele percepute pentru aceste contracte umflate artificial.

Biró a declarat că guvernul maghiar a cheltuit aproximativ 10 miliarde de euro cu aceste trei firme în ultimii 4 ani, fără a numi însă companiile implicate.

„Cheltuielile s-au făcut la un suprapreț estimat la 3,5 miliarde de euro,” a spus el, adăugând că licitațiile pentru achizițiile publice au fost „manipulate” și că articolele de bază erau taxate de mai multe ori peste prețul pieței.

Peter Magyar speră să deblocheze alte miliarde de fonduri europene blocate de Bruxelles. Guvernul maghiar va înainta parlamentului o nouă legislație anticorupție

Apelul de a recupera banii rezultați din această fraudă și de anchetare a foștilor oficiali de la Budapesta vine în contextul în care succesorul lui Orbán, Péter Magyar, încearcă să convingă Bruxelles-ul să deblocheze peste 10 miliarde de euro din fondurile europene destinate Ungariei, dar care au fost înghețate de UE, tocmai datorită suspiciunilor de corupție.

Guvernul ungar va înainta parlamentului săptămâna viitoare legislaţia anticorupţie necesară pentru deblocarea miliardelor de euro de la Uniunea Europeană care fuseseră suspendate, a anunţat vineri ministrul ungar al transporturilor şi investiţiilor David Vitezy, citat de Reuters şi MTI și preluat de Agerpres.

Luna trecută premierul ungar Peter Magyar, care l-a înfrânt pe liderul naţionalist Viktor Orban la alegerile din aprilie, a securizat deblocarea a 16,4 miliarde de euro după ce a promis să abroge reformele adoptate de Orban ce au încălcat standardele democratice ale Uniunii Europene.

„Aceasta va fi o lege anticorupţie cuprinzătoare care, de asemenea, îmbunătăţeşte transparenţa vieţii publice ungare. Ea reprezintă criteriile privind statul de drept care ne vor permite să aducem acasă fondurile UE”, a explicat Vitezy.

Ministrul ungar a adăugat că reformele vor creşte puterile Autorităţii de Integritate din Ungaria şi vor crea mai multă transparenţă în declaraţiile de avere ale oficialităţilor publice, orice omisiune în declaraţii putând atrage o pedeapsă de până la doi ani de închisoare, a explicat demnitarul ungar.

El a adăugat că guvernul va injecta 3,5 miliarde de euro, provenite din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă european, în banca de dezvoltare MFB pentru a ajuta la finanţarea unora dintre aceste proiecte şi pentru a se evita orice pierdere de finanţări înainte de 31 august.

De asemenea, Ungaria va putea fi capabilă să compenseze cu fonduri europene investiţii în valoare de 2,6 miliarde de euro realizate anterior din resurse proprii, a spus David Vitezy.

El a menţionat că 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune vor fi utilizate pentru a finanţa investiţii în infrastructura feroviară, în timp ce alte 2,2 miliarde de euro suspendate pe fondul unei erodări a libertăţilor academice vor fi alocate pentru învăţământul superior.