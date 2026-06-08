Daniel Florea inaugurează noul sediu PUSL București și anunță proiecte majore pentru Capitală

PUSL București a inaugurat noul sediu al organizației, într-un eveniment care a reunit conducerea partidului, reprezentanți ai organizațiilor locale, membri și invitați. Momentul a marcat o nouă etapă în dezvoltarea filialei și reconfirmarea angajamentului pentru proiecte dedicate bucureștenilor, cu accent pe susținerea copiilor și familiilor, promovarea educației și identificarea unor soluții echitabile pentru eliminarea inechităților din sistemul pensiilor militare.

Președintele PUSL București, Daniel Florea, a subliniat că noul sediu va fi un spațiu deschis dialogului cu cetățenii și implicării directe în viața comunităților.

„Noul sediu al PUSL București reprezintă mai mult decât un spațiu administrativ. Este locul din care ne propunem să fim și mai aproape de oameni, să ascultăm problemele reale ale comunităților și să contribuim la găsirea unor soluții concrete. Bucureștenii au dreptul să trăiască într-o capitală europeană. Iar noi avem obligația să le oferim realizări obiective, nu promisiuni”, a declarat Daniel Florea.

La eveniment au participat și președintele Biroului Executiv al PUSL, deputatul Grațiela Gavrilescu, președintele BCSC al PUSL, Lavinia Șandru, precum și vicepreședintele Biroului Executiv al PUSL, Liviu Negoiță.

Grațiela Gavrilescu a evidențiat rolul organizațiilor locale în consolidarea proiectului politic umanist și în menținerea unei legături permanente cu cetățenii.

La rândul său, Lavinia Șandru a vorbit despre nevoia unei politici centrate pe oameni și pe valorile care unesc societatea.

„România are nevoie de mai mult dialog, mai mult respect și mai multă atenție acordată problemelor care îi preocupă pe cetățeni. Organizațiile puternice sunt cele care rămân aproape de oameni și înțeleg că politica trebuie să fie, înainte de toate, un instrument prin care comunitățile își pot construi un viitor mai bun”, a declarat Lavinia Șandru.

Vicepreședintele Biroului Executiv al PUSL, Liviu Negoiță, a subliniat importanța dezvoltării organizaționale și a proiectelor dedicate comunității.

Participanții au reafirmat angajamentul PUSL de a promova politici publice bazate pe echitate, responsabilitate și solidaritate, precum și de a susține inițiative care contribuie la dezvoltarea comunităților locale și la creșterea calității vieții cetățenilor.

Prin inaugurarea noului sediu, PUSL București transmite un semnal de consolidare organizațională și de implicare activă în identificarea soluțiilor pentru provocările cu care se confruntă Capitala.