În sfârșit, cei 27 de lideri ai Europei au decis să înfrunte provocările Inteligenței Artificiale. Dar nu se grăbesc prea tare

3 minute de citit Publicat la 23:03 22 Iul 2026 Modificat la 23:03 22 Iul 2026

Liderii statelor UE se reunesc până la finele anului pentru a discuta provocările de securitate aduse de AI. Foto: Getty Images

Liderii statelor din Uniunea Europeană au stabilit să se întâlnească pentru prima dată pentru a discuta despre dezvoltarea și problemele de siguranță ale Inteligenței Artificiale, ca "provocare strategică și de securitate definitorie", relatează Politico.

Potrivit publicației citate, o reuniune pe această temă ar urma să aibă loc înainte de sfârșitul anului curent.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, intenționează să programeze dezbaterea la unul dintre cele trei summituri UE rămase din an.

Opțiunile sunt 15 octombrie, 13 noiembrie sau 17 decembrie, a confirmat biroul lui Costa.

Pregătirile pentru eveniment sunt deja în curs de desfășurare, chiar dacă agenda nu a fost încă finalizată.

Mișcarea confirmă faptul că Bruxelles-ul recunoaște că AI a depășit limitele politicii de reglementare digitală și necesită acum atenția președinților și prim-miniștrilor Europei.

În acest context, unii s-ar putea întreba de ce organizarea acestei prime reuniuni pe tema Inteligenței Artificiale a liderilor naționali din cadrul blocului comunitar a durat atât de mult, remarcă Politico.

Apariția unor modele puternice ce pot exploata vulnerabilitățile software-ului care deservește instituții de stat și companii private a transformat AI într-un subiect de preocupare pentru securitatea națională, concentrând atenția decidenților politici globali și a cetățenilor obișnuiți, deopotrivă.

Însă întrebările de tipul "cine" și "cum", cu referire la reglementare, rămân în mare parte fără răspuns, în timp ce SUA și China se luptă pentru supremația tehnologică, subliniază publicația citată.

Cursa AI are doi competitori globali

Într-un discurs susținut vineri, liderul chinez Xi Jinping a cerut o mai mare cooperare în domeniul AI, la o zi după ce o coaliție de peste două duzini de țări, inclusiv actori importanți din Sudul Global, s-au reunit la Shanghai pentru a oficializa că lasă Beijingul să conducă modul în care este dezvoltată tehnologia.

Tot săptămâna trecută, fondatorul Google DeepMind, Demis Hassabis, a cerut înființarea unui organism de reglementare condus de SUA pentru a stabili standarde pentru testarea modelelor AI.

Consiliul European, format din liderii celor 27 de state membre, își va spune acum și el cuvântul.

Până recent, afacerile digitale au fost rareori incluse pe agenda reuniunii liderilor, iar aunci când au fost incluse s-a întâmplat în mare măsură ca parte a unor discuții mai ample despre competitivitatea economică a Europei.

Desemnarea Inteligenței Artificiale ca subiect separat arată că subiectul câștigă importanță, dar calendarul întâlnirilor trebuie să urmeze în continuare mecanismul rigid al UE.

Experții avertizează că un interval de doar câteva luni - în care ar urma să aibă loc reuniunea Consiliului - reprezintă o perioadă lungă în dezvoltarea Inteligenței Artificiale.

Un studiu global privind siguranța AI indica, la începutul acestui an, că la fiecare șapte luni complexitatea sarcinilor pe care modelele de Inteligență Artificială le pot prelua se dublează.

Turbulențele geopolitice, precum războiul din Iran, au trecut în plan secundar alte subiecte la întâlnirile liderilor UE din prima jumătate a acestui an, amintește Politico.

Liderii dau semne că au înțeles mesajul

În ultimele luni, au crescut presiunile pentru ca principalul organism politic al UE să se implice în reglementarea AI.

La sfârșitul lunii iunie, zeci de europarlamentari, conduși de deputatul olandez Reinier van Lanschot, l-au îndemnat pe Antonio Costa să convoace "cât mai curând posibil" un summit special al Consiliului European dedicat AI.

AI este "cea mai importantă transformare structurală a epocii noastre", se arată în scrisoarea europarlamentarilor, consultată de Politico.

Deputații europeni i-au cerut șefului Consiliului să analizeze cuprinzător subiectul, acoperind inovația, securitatea, etica, dimensiunile societale, de mediu și geopolitice.

Peste 100 de experți au susținut acest apel săptămâna trecută, într-un raport pe care l-au redactat la cererea Comisiei Europene.

Experții au insistat pentru "ridicarea Inteligenței Artificiale de frontieră la rang de prioritate la cel mai înalt nivel politic".

Una dintre recomandări presupune o creștere accelerată a puterii de calcul AI în întregul bloc comunitar.

Se pare că Antonio Costa a înțeles mesajul.

"Voi propune o discuție pe această temă la unul dintre următoarele noastre Consilii Europene", a transmis el, după o întâlnire la începutul lunii cu economistul francez Philippe Aghion.

Potrivit șefului Consiliului European, dezvoltarea AI "trebuie să meargă mână în mână cu etica și respectul pentru suveranitatea noastră digitală și pentru modelul nostru social".

Costa s-a întâlnit săptămâna trecută cu un grup de experți și reprezentanți din sectorul tehnologic, inclusiv din grupul de lobby în favoarea lui Mistral, creația franceză în domeniul Inteligenței Artificiale.

După întâlnire, Costa a spus că UE "trebuie să-și consolideze suveranitatea digitală, să faciliteze investițiile și să promoveze învățarea pe tot parcursul vieții", protejând în același timp minorii și valorile europene.

Liderii UE au abordat în trecut politica în domeniul Inteligenței Artificiale în principal prin prisma simplificării.

În iunie anul trecut, prim-ministrul suedez Ulf Kristersson s-a numărat printre cei care au cerut o pauză asupra unei părți esențiale a regulilor UE privind AI.

La rândul său, prim-ministrul belgian Bart De Wever a criticat "suprareglementarea" europeană în domeniu.

De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a făcut presiuni, în timpul negocierilor din aprilie asupra pachetul de simplificare al UE pentru AI, în scopul de asigura o excepție pentru aplicațiile industriale.