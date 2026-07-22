Sorin Grindeanu, furios pe AUR că a dezvăluit negocierile cu PSD pentru Guvernul Veștea: „Unii au promis că vor da voturile”

Sorin Grindeanu a confirmat negocierile PSD-AUR înainte de votul pentru cabinetul Veștea. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a declarat miercuri, la Realitatea Plus, că a „urât” faptul că George Simion și alți lideri AUR au făcut publice „discuții private”. Președintele PSD a confirmat că s-a întâlnit de mai multe ori cu liderul AUR înainte de votul pentru Guvernul Veștea pentru a negocia susținerea parlamentarilor partidului. „Unii au promis că vor da voturile”, a spus Grindeanu, adăugând că a existat o discuție în care șefia Senatului să revină partidului AUR și George Simion nu a cerut să intre la guvernare.

Sorin Grindeanu a dezvăluit că au existat mai multe întâlniri cu George Simion, la care însă nu a fost niciodată singur. Întrebat dacă liderul AUR a promis că va lăsa votul la liber, președintele PSD a spus că „depindea de la o întâlnire la alta”.

„Nu a cerut să intre la guvernare. Doar domnul Petrișor Peiu a spus constant aceste lucruri. Ceilalți, nu”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a declarat că a „urât” că liderii AUR au făcut publice „discuții private”.

„Sigur că m-am întâlnit și înainte de moțiunea de cenzură și după cu George Simion. Nu am fost niciodată singur la întâlnirile cu el și nu am vorbit despre lucruri care să pună PSD într-o situație delicată. Am urât faptul că s-au dat public anumite discuții private. Atâta timp cât toți cei care au fost la acele întâlniri nu-și dau acceptul, e absolut dificil să mă apuc eu să spun. Mi s-a părut normal să existe acele discuții atunci Eu nu am fost la nicio dicuție cu Murad la Vila Lac. Asta este o minciună”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost întrebat despre afirmațiile făcute de George Simion, potrivit cărora AUR nu ar fi promis că va vota pentru învestirea Guvernului Veștea.

„Știți foarte bine că nu-i așa. Pleca Bolojan, eu cred că ajunge. Nu e treaba mea să apăr interesele AUR. Unii au promis că vor da voturile”, a spus președintele PSD.

Sorin Grindeanu a confirmat că a existat o discuție ca funcția de președinte al Senatului să revină AUR la schimb cu susținerea pentru Adrian Veștea.

„A fost o discuție legată de Senat, dar am avut senzația că nu există un interes deosebit din partea AUR. Nu am angajat PSD la așa ceva, dar am avut impresia că nu-și doreau în mod deosebit”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a mai declarat că PSD nu a făcut promisiuni partidului pentru că a mizat pe faptul că AUR va dori să continue procesul început la moțiunea de cenzură prin care a fost demis Guvernul Bolojan. „Oricum lucrurile stăteau la îndemâna AUR într-o eventuală moțiune de cenzură”, a adăugat liderul PSD.

Petrișor Peiu îl amenință pe Grindeanu

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat recent că Sorin Grindeanu trebuie să primească o „lecție simplă”: nu poate exclude public participarea AUR la guvernare, iar apoi „la adăpostul întunericului” să le ceară voturile.

„Totodată şi Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecţie simplă: orice decizie politică are consecinţe. Atunci când a decis să respingă dreptul unui partid, precum AUR, de a participa la guvernare, Sorin Grindeanu trebuie să se aştepte ca AUR să îi refuze orice propunere”, a spus Peiu.

Tot Petrișor Peiu l-a amenințat pe Sorin Grindeanu că AUR îl va da jos de la șefia Camerei Deputaților dacă mai vorbește urât despre partid. „Șobolănelile nu vor fi tolerate”, a afirmat Peiu.

Criză politică prelungită

Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD-AUR în Parlament la data de 5 mai 2026. De atunci, guvernul este interimar și are puteri limitate: nu poate adoptate ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a nominalizat doi premieri de la începutul crizei politice: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul după ce nu a reușit să strângă o majoritate, și Adrian Veștea, care a picat la votul din Parlament.

Șeful statului a spus că nu va face o nouă nominalizare nouă până când nu va avea certitudinea că există șanse să strângă o majoritate. În acest moment, PNL-USR-UDMR l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, în timp ce PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu.

Deși au avut loc mai multe rânduri de consultări la Palatul Cotroceni, partidele din fosta coaliție nu au reușit să ajungă la un consens pentru majoritatea parlamentară necesară învestirii unui nou guvern.