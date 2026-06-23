Culisele „cutremurului Veștea” şi misterul celor 44 de voturi lipsă. Surse: Bolojan votează PSD „cu mâna la nas”, USR refuză

Premierul desemnat Adrian Veștea, singur după votul în plen. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Căderea Guvernului Veștea la votul din Parlament a fost un „șoc” pentru tabăra anti-Bolojan din PNL, dar și pentru o parte din parlamentarii luați la bucată pentru a asigura cele 233 de voturi necesare învestiri, susțin surse politice. Adrian Veștea a depus lista de miniștri în Parlament abia după ce s-a asigurat că ar avea voturile necesare și a crezut până aproape de momentul votului că guvernul său va trece. Veștea s-a lovit însă de realitatea politică a trădărilor, după ce el însuși a fost catalogat drept „trădător” în rândul liberalilor din tabăra Bolojan.

Căderea Guvernului Veștea a redeschis jocurile politice și a mutat din nou decizia la Președintele Nicușor Dan care a convocat conslutări cu partidele.

Surse politice susțin că Adrian Veștea se baza pe un număr suficient de voturi pentru a-și trece guvernul, după discuțiile avute la finalul săptămânii trecute. O parte dintre voturile necesare ar fi trebuit să vină de la parlamentari PNL, de la noul grup la care s-a alăturat și Victor Ponta și din AUR, unde au fost negocieri om cu om.

Chiar înainte de plen, liderul PSD, Marian Neacșu, declara pe holurile Parlamentului că Guvernul va trece cu aproape 240 de voturi. În momentul votului, Veștea s-a trezit însă fără majoritate. 44 de voturi au lipsit să ajungă la Palatul Victoria, suficient de multe încât să își piardă speranța cu mult timp înainte de încheierea procedurii de vot. De altfel, liderul PSD, Sorin Grindeanu, vorbea deja de consultări la Cotroceni și de o nouă propunere de premier chiar în momentul în care parlamentarii încă votau.

Câteva momente cheie au schimbat soarta Guvernului Veștea. Cheia principală a fost la George Simion, „vedeta” zilei. Acesta l-a făcut pe Adrian Veștea să vină la sediul AUR și să legitimeze partidul catalogat de Președintele Nicușor Dan drept anti-occidental.

Când dădea de înțeles că e gata să lase parlamentarii partidului să voteze Guvernul, Simion le-a transmis din plen că vor fi considerați trădători, deși „nu oblig pe nimeni cum să voteze”. Schimbarea de discurs al lui Simion, care a dat inițial de înțeles că AUR ar putea susține Guvernul, avea loc în timp ce în partid începuse deja revolta.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, declara la Antena 3 CNN că dacă partidul va vota guvernul, va face un pas în spate și se va retrage din funcție. A fost primul semn că AUR s-ar putea rupe. După discursul lui Simion din plen, parlamentarii AUR au părăsit sala și nu s-au mai întors să voteze.

Din plen au lipsit și mai mulți parlamentari din tabăra anti-Bolojan din PNL. Deși existau înțelegeri cu aceștia, nu toți le-au respectat. În final au fost doar 16 senatori și deputați din PNL care au votat Guvernul, în timp ce așteptările erau de 22-24 de parlamentari. Potrivit surselor politice, a fost un „șoc” faptul că înțelegerile nu au fost respectate.

Nici din grupurile parlamentare mici din Parlament, cu care Veștea a negociat, nu au venit toate voturile. Printre "trădători" se numără inclusiv Victor Ponta, care face parte din grupul Uniți pentru România, cu care s-au purtat negocieri și care a dat asigurări că toți membrii grupului vor vota.

La finalul zilei, 44 de voturi au lipsit ca Veștea să ajungă la Palatul Victoria. În loc de sediul Guvernului, Veștea a plecat singur pe scările Parlamentului. „Îmi pare rău că nu s-a putut”, a declarat cel care a fost pentru o săptămână premier desemnat.

Ce urmează după căderea Guvernului Veștea. Bolojan ar vota un guvern minoritar PSD, USR nu. Ce șanse are să treacă un Guvern Grindeanu

După căderea Guvenrului Veștea, Președintele Nicușor Dan a convocat noi consultări cu partidele parlamentare. „Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”, a scris Nicușor Dan înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni.

Potrivit surselor antena3.ro, prima șansă pentru nominalizare o are Sorin Grindeanu, Președintele luând în calcul să dea mandatul PSD pentru formarea unui guvern minoritar susținut în Parlament de partidele din fosta Coaliție în baza unui acord parlamentar. De altfel, imediat după Congresul PNL, Ilie Bolojan a anunțat că PNL e gata să susțină la vot un guvern minoritar și să semneze un pact de neagresiune pentru 6 luni, timp în care Opoziția să nu depună o moțiune de cenzură.

O astfel de variantă ar fi susținută și de UDMR, însă nu și de USR. Învestirea unui guvern minoritar PSD poate trece însă fără voturile USR. Acesta ar avea o majoritate suficientă, dacă este votat de minorități și o majoritate largă dacă este susținut la vot și de parlamentari anti-Bolojan din PNL.

„Bolojan votează cu mâna la nas și la gură”, spun surse politice, despre susținerea unui guvern minoritar PSD.

Liderul PNL a avut din nou pe masă varianta unui guvern PSD-PNL-UDMR, cu mandat limitat, însă a refuzat propunerea în discuții restrânse.

După consultările de duminică, Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele noului premier desemnat.

Calcule parlamentare:

PSD - 128 de parlamentari

AUR - 90 de parlamentari

PNL - 76 parlamentari

USR - 59 de parlamentari

UDMR - 31 de parlamentari.

Minorităţile - 17 parlamentari.

Uniţi pentru România - 14 membri

Grupul S.O.S România - 15 membri

Neafiliaţi - 15 deputaţi şi 8 senatori

Grupul Pace-Întâi România - 11 senatori

Pentru un guvern minoritar PSD, votat de PNL, UDMR și Minorități, s-ar strânge 252 de voturi, față de cele 233 necesare învestirii Guvernului.