Încep consultările de urgență la Cotroceni pentru desemnarea celui de-al treilea premier. Favorit: Sorin Grindeanu

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Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru.

Consultările vor avea loc astăzi, 23 iunie 2026, după următorul program:

• Ora 13:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

• Ora 13:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

• Ora 14:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

• Ora 14:30 - Uniunea Salvați România (USR);

• Ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

• Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

• Ora 16:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

• Ora 16:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

• Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

• Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

• Ora 18:00 - Parlamentarii neafiliați.

Parlamentul a respins, luni, Guvernul Veștea la vot. Au fost doar 189 de voturi pentru, dintr-un necesar de 233 de voturi. Veștea și echipa sa de miniștri nu au reușit să adune o majoritate care să îi învestească la Palatul Victoria.

Adrian Veștea este prima propunere de premier respinsă de Parlament, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de votul în plen. Astfel, următoarea propunere pe care o va face Președintele este cea care ar putea deschide calea anticiaptelor, dacă și aceasta este respinsă la vot.

Nicușor Dan are pe masă două variante, iar prima este să îl desemneze premier pe liderul PSD Sorin Grindeanu. Acesta va avea la dispoziție zece zile să depună lista de miniștri și programul de guvernare și să ceară votul Parlamentului.

Sorin Grindeanu a declarat luni seara, cu puțin înainte ca Guvernul Veștea să pice la votul de învestire în Parlament, că PSD nu va fugi de responsabilitate dacă Nicușor Dan îi va chema la consultări la Cotroceni și va decide să încredințeze mandatul PSD.

Liberalii au decis deja că vor vota un guvern PSD minoritar, în baza unui pact de neagresiune pentru următoarele șase luni. Noua conducere a partidului a decis duminică strategia după votul pentru Guvernul Veștea și au propus „o formula fezabilă” pentru a debloca criza politică.