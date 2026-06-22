Sorin Grindeanu anunță că e gata să fie desemnat premier: Dacă Președintele ne cheamă la consultări, PSD nu va fugi de responsabilitate

1 minut de citit Publicat la 23:46 22 Iun 2026 Modificat la 23:47 22 Iun 2026

Sorin Grindeanu a declarat luni seara, cu puțin înainte ca Guvernul Veștea să pice la votul de învestire în Parlament, că PSD nu va fugi de responsabilitate dacă Nicușor Dan îi va chema la consultări la Cotroceni.

„PSD a înțeles responsabilitate votului, de a oferi un guvenr stabil, care să intre rapid în pâine. PSD a votat, toți parlamentarii, vom vedea rezultatul”, a spus Grindeanu, la ieșirea din sală.

Potrivit acestuia, „Veștea e un om responsabil, care dorește binele, care dorește ca România să aibă un guvern stabil cu politici publice pentru români”.

Președintele PSD a afirmat, de asemenea, că dacă președintele va convoca noi consultări, PSD nu va fugi de responsabilitate.

„Dacă preşedintele ne va chema mâine şi eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social-Democrat nu fuge de această responsabilitate”, a precizat el.

Întrebat dacă va fi variantă de prim-ministru, Sorin Grindeanu a spus: „O să avem o discuţie”.

„Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegeri anticipate”, a mai spus Grindeanu.

Acesta a subliniat că partidul său nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și că PSD nu va accepta niciodată ca Ilie Bolojan să fie premier din nou.

„Dacă, după consultări, președintele va acorda PSD acest mandat, vom veni în ce formulă venim în fața Parlamentului”, a mai spus Grindeanu.