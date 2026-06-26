George Simion cere ca AUR să intre la guvernare, după blocajul de la Cotroceni: Nicușor Dan trebuie suspendat dacă nu se conformează

<1 minut de citit Publicat la 20:10 26 Iun 2026 Modificat la 20:10 26 Iun 2026

Președintele AUR, George Simion. Foto: INQUAM Photos/George Călin

George Simion cere ca AUR să intre la guvernare și afirmă că Președintele Nicușor Dan trebuie suspendat „dacă nu se conformează”.

„AUR la guvernare! E singura soluţie! Dacă nu se conformează Nicuşor Dan, el trebuie suspendat", a scris Simion, vineri, pe Facebook.

Mesajul acestuia vine dupa întâlnirea tensionată dintre șeful statului și liderii politici din fosta Coaliție, în urma căreia nu s-a ajuns la nicio concluzie.

Situația l-a deranjat tare pe Nicușor Dan, care a acuzat public PNL că blochează formarea unui nou guvern. Într-un mesaj pe X, acesta a scris:

„Am revenit la blocajul politic pe care marţi îl credeam depăşit. În baza poziţiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorităţi parlamentare: guvern minoritar PSD. Marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări faţă de programul de guvernare. De marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia".

El a menţionat că este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

Joi, Nicușor Dan a afirmat despre AUR că, în opinia sa, nu este un partid pro-occidental și că nu știa că Adrian Veștea negocia și cu ei.