Nicușor Dan, întrebat dacă AUR este partid pro-occidental: "În opinia mea, nu". Adrian Veștea nu l-a informat că merge la Simion

Președintele Nicușor Dan. Foto: Captură video

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, joi, că nu a fost anunţat că Adrian Veştea negociază şi cu AUR pentru susţinerea unui guvern şi că, în opinia sa, "AUR nu este un partid pro-occidental".

"(aţi spus că vreţi un guvern care să fie votat de o majoritate pro-occidentală, AUR este sau nu un partid pro-occidental?) În opinia mea, nu.

(când Adrian Veştea s-a dus să negocieze cu AUR, aţi fost anunţat?) Nu. Domnul Veștea a primit un mandat și mai departe a fost sarcina domniei sale. Evident că, în respectiva zi, această informație era cunoscută de multă lume, dar ar fi fost dincolo de atributul meu constituțional să intervin.

(George Simion a spus că Eugen Tomac şi Adrian Veştea au negociat cu parlamentari AUR. Aveţi informaţii de la consilierul dvs. că s-a întâlnit cu reprezentanţi AUR sau cu membri AUR sau cu conducerea AUR?) Nu am această informaţie.

(n.r. - despre desemnarea lui Veștea) După câteva săptămâni de blocaj, am ales o soluție care părea, la momentul la care am propus-o, că va rezolva criza. Sunt un președinte cu mandat. Aștept partidele, așa cum s-au angajat la consultări, să vină la mine cu o propunere de majoritate negociată, cu acord, cum au spus atunci. Cred că suntem oameni serioși și, când spunem ceva în fața opiniei publice, să ne asumăm ce spunem", a mai declarat Nicuşor Dan.