Grindeanu vorbește deschis despre alegeri anticipate: „Le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu sugerează varianta alegerilor anticipate, după noul blocaj de la Cotroceni privind formarea Guvernului. Liderul PSD transmite că social-democrații nu mai înaintează o altă propunere, că „spațiul compromisului este epuizat” și că partidul „nu se teme de votul cetățenilor”, în timp ce acuză PNL, USR și UDMR că prelungesc criza politică pentru a rămâne pe funcții.

Într-o postare pe Facebook, Grindeanu susține că PSD a avut „mereu” o atitudine constructivă pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline, însă spune că a venit momentul ca celelalte partide „așa-zis pro-occidentale” să spună clar dacă vor să formeze o majoritate sau dacă preferă să prelungească actuala criză politică.

Liderul PSD acuză PNL, USR și UDMR că urmăresc doar amânarea unei decizii politice pentru a rămâne pe funcții.

„PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim încontinuu mințiți, stând la masă cu președintele României. PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii”, a mai spus Grindeanu.

El afirmă că PSD a avut aceeași poziție de la începutul negocierilor și că partidul a urmărit formarea unui guvern stabil și funcțional. Grindeanu spune că social-democrații au făcut concesii importante în cele 50 de zile de discuții, inclusiv acceptarea variantei unui premier din partea unui partid clasat după PSD la alegeri.

În privința unei noi rotative, liderul PSD susține că nu există un motiv pentru reluarea mecanismului de la zero, în condițiile în care, în acordul politic anterior, PNL a exercitat deja prima parte a rotației la conducerea Guvernului: „Nu există niciun argument de echitate care să justifice reluarea acestui mecanism de la început”.

Sorin Grindeanu mai spune că PSD nu acceptă să ofere doar voturile pentru un guvern condus de alții: „PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilității. Nu vom susține formule în care alții conduc iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socio-economic”.

El susține că PSD este pregătit să guverneze, are un program clar, un acord politic respectat și o majoritate stabilă. În schimb, despre celelalte partide, Grindeanu spune că „poate vor doar să guverneze încă două luni ca interimari”.

Liderul social-democrat afirmă că spațiul compromisului este epuizat și că, dacă ceilalți parteneri nu acceptă formula propusă, trebuie să o spună deschis: „PSD consideră că spațiul compromisului este epuizat. Dacă ceilalți parteneri nu doresc această formulă, trebuie să o spună deschis. Nu este util să prelungim negocieri fără perspectivă”, a transmis Sorin Grindeanu.

El vorbește și despre soluții constituționale, sugerând că, dacă actualul Parlament nu mai poate forma o majoritate stabilă, acest lucru trebuie asumat. Altfel spus, Grindeanu avansează ideea alegerilor anticipate.

„PSD consideră că există soluții clare, constituționale. Ori există o majoritate care își asumă guvernarea, ori trebuie să acceptăm că actualul Parlament nu mai poate genera o formulă stabilă”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD mai afirmă că partidul are o datorie față de românii care l-au votat și că nu le mai poate cere membrilor și alegătorilor noi concesii.

„PSD are o datorie față de românii care ne-au ales. Am făcut concesii importante, unele dificile pentru propriul nostru electorat. Nu putem cere membrilor și votanților noștri noi concesii”, a transmis el.

Concluzia lui Sorin Grindeanu este că PSD nu mai vine cu o altă propunere.

„Concluzie: PSD nu mai înaintează o altă propunere. De aceea, le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor. Foamea voastră de funcții are o limită: nu putem prelungi la nesfârșit o incertitudine care afectează România!”, a transmis liderul PSD.

Grindeanu și-a încheiat mesajul cu un atac la adresa lui Ilie Bolojan: „P.S. Ilie Bolojan, vin agențiile de rating! Ar fi bine să înveți engleză până atunci!”.