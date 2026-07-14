Peiu spune că AUR îi dă o lecție lui Grindeanu: „Nu poţi să excluzi AUR de la guvernare şi să ceri, la adăpostul întunericului, voturi”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu. Sursa foto: Hepta

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că Sorin Grindeanu trebuie să primească o „lecție simplă”: nu poate exclude public participarea AUR la guvernare, iar apoi „la adăpostul întunericului” să le ceară voturile, relatează Agerpres. De asemenea, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR a afirmat că pentru partid singura soluție pentru a ieși din criza politică o reprezintă anticipatele, iar un vot pentru un premier desemnat de Nicușor Dan ar însemna validarea „comportamentului profund nedemocratic” al șefului statului.

Petrișor Peiu a sugerat că președintele PSD Sorin Grindeanu ar fi solicitat voturile AUR „la adăpostul întunericului”, în timp ce în public exclude o eventuală alianță cu partidul care i-a ajutat pe social-democrați să dărâme Guvernul Bolojan.

Liderul senatorilor AUR a spus că în acest moment Grindeanu, care deși este propunerea PSD pentru funcția de premier nu are o majoritate parlamentară, suportă consecințele deciziilor sale politice.

„Totodată şi Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecţie simplă: orice decizie politică are consecinţe. Atunci când a decis să respingă dreptul unui partid, precum AUR, de a participa la guvernare, Sorin Grindeanu trebuie să se aştepte ca AUR să îi refuze orice propunere.

Domnul Grindeanu trebuie să primească o lecţie: nu poţi să anunţi public că excluzi AUR de la guvernare şi apoi să ceri, la adăpostul întunericului, voturi de la AUR.

AUR nu trebuie să dea, în actuala criză politică, niciun vot pentru PSD sau pentru Nicuşor Dan, cum nu trebuie să dea niciun vot pentru PNL, USR sau UDMR. AUR nu trebuie decât să fie consecvent cu sine însuşi şi să îşi menţină politica de revenire la democraţie. Alegeri anticipate”, a transmis Petrişor Peiu.

De altfel, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR a afirmat că în continuare partidul condus de George Simion consideră că singura soluție pentru a depăși criza politică este organizarea de alegeri anticipate. Peiu l-a acuzat pe Nicușor Dan că are un „comportament profund nedemocratic”.

„Singura modalitate de ieşire raţională şi democratică din această criză politică este organizarea de alegeri anticipate. Orice adult înţelege asta. Orice altă soluţie prelungeşte criza şi va îngropa economia şi prestigiul internaţional ale României.

Cum ar putea cineva cu mintea întreagă să creadă că o ţară cu problemele noastre poate să supravieţuiască cu o succesiune de guverne minoritare timp de doi ani şi jumătate?

A vota un guvern minoritar înseamnă a valida comportamentul profund nedemocratic al lui Nicuşor Dan. Preşedintele Dan trebuie să priceapă un lucru cât se poate de simplu: nu poţi să arunci în aer democraţia dimineaţa şi să te aştepţi la validarea acestui lucru pe seară”, a spus Peiu.

De altfel, AUR a inițiat procesul pentru suspendarea președintelui, dar este încă în faza de strângere a semnăturilor, neavând numărul necesar pentru a depune efectiv inițiativa în Parlament.

Petrișor Peiu a adăugat că învestirea unui guvern minoritar, cu un premier numit de Președintele României, s-ar face cu ignorarea democrației parlamentare.



„Orice guvern minoritar numit de Nicuşor Dan că urmare a ignorării democraţiei parlamentare este validarea unui mod ticălos de a face politică, prin abuzul instituţiilor statului şi prin negocieri netransparente”, a mai transmis Petrişor Peiu.

După blocajul de la discuțiile de la Palatul Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare, George Simion i-a cerut Președintelui să nominalizeze „acum” un premier și i-a cerut lui Ilie Bolojan să plece din fruntea guvernului.