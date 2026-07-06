Simion îl somează pe Nicușor Dan să numească un premier "acum"

1 minut de citit Publicat la 14:30 06 Iul 2026 Modificat la 14:30 06 Iul 2026

Nicușor Dan și George Simion la consultările politice de la Cotroceni. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele AUR, George Simion, l-a somat luni pe Președintele Nicușor Dan să numească un premier și i-a cerut lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria.

"Ceasul 12: Nicușor, nominalizează un premier ACUM! Bolojan, pleacă din Palatul Victoria. Români, HAI!", a scris el pe Facebook.

Pe 1 iulie, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a decis demararea procesului de suspendare a lui Nicușor Dan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate. Decizia a fost luată de Consiliul Național de Conducere (CNC) al AUR în cadrul ședinței extraordinare organizate la Alexandria, Teleorman.



Cei 135 de membri ai CNC AUR prezenți la ședință au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan și începerea dialogului cu celelalte forțe politice în acest sens.



Printre motivele care stau la baza acestui demers, precizează AUR, se numără "excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României, dar și refuzul privind nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, așa cum este constituțional".

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că Nicușor Dan nu a acționat ca un președinte responsabil atunci când a permis ca criza politică să rămână "suspendată" și a exclus declanșarea alegerilor anticipate. Ca urmare, partidul condus de George Simion a decis să înceapă formal procedurile pentru suspendarea acestuia din funcție, deși nu are toate semnăturile necesare, a mai spus Peiu.

În urmă cu o săptămână, Petrișor Peiu, a spus în direct la Antena 3 CNN , că cererea de suspendare a Președintelui Nicușor Dan „are o logică politică”. El a subliniat că, pe lângă AUR, mai vede "cel puțin două partide nemulțumite" de ce a făcut Nicușor Dan până acum, afirmând că este vorba de PNL și USR.

În replică, Ilie Bolojan a afirmat marți la TVR 1 că PNL nu va susţine o iniţiativă privind o eventuală suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan.