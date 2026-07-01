AUR a decis să înceapă procedurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan: "Nu vom vota niciun guvern de coaliție propus de el"

AUR a votat să înceapă procedurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan și anticipate. FOTO: Antena 3 CNN

Consiliul Național de Conducere al AUR a votat în unanimitate miercuri demararea procesului de suspendare al lui Nicușor Dan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate. Totodată, s-a decis că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți și nu vor vota niciun guvern al coaliției propusă de Nicușor Dan.

Decizia a fost luată în ședința extraordinară organizată la Alexandria.

"Toți cei 135 de membrii CNC AUR prezenți la ședință au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan și a dialogului cu celelalte forțe politice în acest sens. Printre motivele care stau la baza acestui demers se numără excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României, dar și refuzul privind nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, așa cum este constituțional.

Totodată, membrii CNC AUR au votat, în unanimitate, pentru reîntoarcerea la popor prin începerea procedurilor în privința alegerilor anticipate.

În cadrul ședinței CNC AUR s-a decis că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți și nu vor vota niciun guvern al coaliției propusă de Nicușor Dan.", a comunicat AUR.

Președintele AUR, George Simion, a anunțat marți că va declanșa procedura de suspendare a președintelui României, Nicușor Dan.„Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Îl somăm pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligațiilor Constituționale”, a precizat George Simion, în cadrul unei postări publicate pe contul său de Facebook.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus luni, în direct la Antena 3 CNN , că cererea de suspendare a Președintelui Nicușor Dan „are o logică politică”. El a subliniat că, pe lângă AUR, mai vede „cel puțin două partide nemulțumite” de ce a făcut Nicușor Dan până acum, afirmând că este vorba de PNL și USR.

Ilie Bolojan a afirmat marți la TVR 1 că PNL nu va susţine o iniţiativă privind o eventuală suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan.

Pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României, este nevoie de semnăturile a 155 de parlamentari. AUR are, în acest moment, 90 de senatori și deputați. De asemenea, pentru declanșarea referendumului de suspendare, e nevoie de votul a 233 de parlamentari.