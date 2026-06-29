Petrișor Peiu, despre suspendarea lui Nicușor Dan: Și PNL și USR sunt nemulțumite. Așteptăm să vedem un demers mai curajos

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus luni, în direct la Antena 3 CNN, că cererea de suspendare a Președintelui Nicușor Dan „are o logică politică”. El a subliniat că, pe lângă AUR, mai vede „cel puțin două partide nemulțumite” de ce a făcut Nicușor Dan până acum, afirmând că este vorba de PNL și USR.

„Noi suntem într-o criză politică și din aceasta există mai multe ieșiri. Una dintre ele este înțelegerea pentru un guvern pe aceleași baze ca cel care a fost până acum. A doua, în cazul în care nu se ajunge la un acord, o reprezintă alegerile anticipate, care sunt o soluție democratică. Iar a treia, în cazul în care Președintele nu vede că partidele merg spre anticipate, este suspendarea și demiterea președintelui.

Ceea ce spunem noi are o logică politică. Mecanismul de declanșare este următorul: când unul sau două partide se vor alătura demersului nostru. Eu văd că sunt cel puțin două partide nemulțumite de ceea ce a făcut președintele, în afară de noi”, a spus Peiu.

Întrebat dacă este vorba de PNL și USR, el a afirmat acest lucru.

PNL și USR? Da. Așteptăm să vedem acele nemulțumiri într-un demers mai curajos”, a afirmat el.

Pe 26 iunie, George Simion cere ca AUR să intre la guvernare și a afirmat că Președintele Nicușor Dan trebuie suspendat „dacă nu se conformează”.

„AUR la guvernare! E singura soluţie! Dacă nu se conformează Nicuşor Dan, el trebuie suspendat", a scris Simion, vineri, pe Facebook.

Anterior, pe 9 iunie, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a cerut „fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de țară” să înceapă procedura de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan. în același timp, liderul AUR, George Simion, și-a întrebat urmăritorii, printr-o postare pe Facebook, dacă ar trebui să inițieze un astfel de demers.

„Nicușor Dan - suspendat! Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac ci Anticipatele. Lăsați în comentarii (Da/Nu)”, este mesajul pe care l-a scris liderul AUR.