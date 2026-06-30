Ilie Bolojan îi răspunde lui George Simion: "PNL nu va susține suspendarea președintelui Nicușor Dan"

Precizările lui Ilie Bolojan vin după ce președintele AUR, George Simion, a anunțat marți declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României, Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos/George Călin

Ilie Bolojan a afirmat marți la TVR 1 că PNL nu va susţine o iniţiativă privind o eventuală suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan.

“Sigur, putem să criticăm ocupantul unei funcţii, indiferent ce funcţie este, dar dacă ne gândim la ţara asta, avem nevoie de nişte cadre stabile”, a susţinut Bolojan, întrebat despre anunţul liderului AUR, George Simion, conform căruia intenţionează să înceapă demersurile de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan dacă nu va desemna un premier.

”Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care şi aşa încrederea în instituţiile din România este destul de scăzută. Şi noi nu vom susţine o astfel de iniţiativă, pentru că avem nevoie cât de cât de instituţii care au o anumită stabilitate. Şi, sigur, putem să criticăm ocupantul unei funcţii, indiferent ce funcţie este, dar, dacă ne gândim la ţara asta, avem nevoie de nişte cadre stabile şi e o decizie pe care o poate susţine sigur partidul respectiv”, a afirmat Bolojan.

Președintele AUR, George Simion, a anunțat marți că va declanșa procedura de suspendare a președintelui României, Nicușor Dan.

„Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Îl somăm pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligațiilor Constituționale”, a precizat George Simion, în cadrul unei postări publicate pe contul său de Facebook.

Pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României, este nevoie de semnăturile a 155 de parlamentari. AUR are, în acest moment, 90 de senatori și deputați. De asemenea, pentru declanșarea referendumului de suspendare, e nevoie de votul a 233 de parlamentari.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus luni, în direct la Antena 3 CNN , că cererea de suspendare a Președintelui Nicușor Dan „are o logică politică”. El a subliniat că, pe lângă AUR, mai vede „cel puțin două partide nemulțumite” de ce a făcut Nicușor Dan până acum, afirmând că este vorba de PNL și USR.