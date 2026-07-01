Grindeanu, despre acordul cu PNL și USR: „Acum, pe loc, semnez tot. Să vină Bolojan și Fritz să semneze și să voteze Guvern PSD”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus miercuri, la o conferință de presă”, că acordul pentru guvernul minoritar PSD „a fost acceptat de toată lumea” și a afirmat că „acum, pe loc, semnez tot”. „Să vină Bolojan să semneze și să voteze un guvern minoritar PSD”, a adăugat Grindeanu.

„Acel acord despre care se spunea a fost acceptat de toată lumea. Nu acolo s-au blocat lucrurile. Nu avem nicio problemă să discutăm și să găsim puncte comune într-un astfel de acord. Noi am fost deschiși să găsim o soluție.

Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să îl semneze și el. Acum, pe loc, semnez tot. Să vină Bolojan și Fritz. Să vină Bolojan să semneze și să voteze un guvern minoritar PSD”, a spus Sorin Grindeanu.

În plus, liderul PSD a subliniat că „nu noi ne-am schimbat punctul de vedere de la o zi la alta”

„Dacă vă uitați în urmă, în ultimele două luni, PSD a fost proactiv de fiecare dată și a sprijinit orice demers pentru formarea unui guvern. În ceea ce privește lucrurile anunțate de noi din timp, acele linii roșii, nu ne-am răzgândit deloc. Alții au făcut-o.

De la discuțiile privind formarea unui guvern, de la prima nominalizare, cu Eugen Tomac, când și-au dat acordul pentru un guvern tehnocrat, până la răzgândirea privind susținerea unui guvern minoritar PSD, nu noi ne-am răzgândit. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere de la o zi la alta. Asta înseamnă că suntem deschiși să găsim o soluție și să rezolvăm această situație”, a adăugat el.

Întrebat dacă ar fi de acord cu o rotativă, Sorin Grindeanu a afirmat că este da, „dacă începe cu PSD”.

„Ați semna acordul politic dacă ar avea rotativa? Dar de ce să vină Siegfried Mureșan premier? Evident că nu. Am dovedit flexibilitate, alții nu sunt stăpâni pe declarații. Ce am spus la Cotroceni rămâne valabil și azi.

De ce nu ar funcționa rotativa? Pare că e depășit acest scenariu, dar asta nu înseamnă că nu poate fi valabil dacă ăsta e compromisul. Ne arătăm deschiși. E un scenariu șubred

Sunteți de acord cu rotativa, dar nu cu Siegfried Mureșan premier? Sunt de acord cu rotativa dacă începe cu PSD”, a mai spus Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat, marți, că schimbarea de discurs a PNL-ului de la ultimele negocieri mediate la Palatul Cotroceni „a fost foarte clară”. „A fost explicit: PNL susține un guvern minoritar PSD”, a spus Președintele, întrebat dacă Ilie Bolojan l-a mințit.

Pe 25 iunie, Președintele a fost întrebat dacă liberalul la mințit în legătură cu susținerea Guvernului Tomac. Deși nu a răspuns explicit, el a precizat că „în momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate”.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a spus pe 23 iunie, după consultările de la Palatul Cotroceni, că liberalii sunt dispuși să voteze în Parlament un guvern minoritar al PSD, dacă partidele semnează în prealabil un „Pact pentru România”.