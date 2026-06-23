Bolojan propune un guvern minoritar: Putem vota un guvern PSD, în baza unui "Pact pentru România"

Ilie Bolojan a mai spus că i-a mulțumit președintelui, în contextul în care astăzi se împlinește un an de când a depus jurământul în calitate de premier. FOTO: Captură video

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat marți, după consultările de la Palatul Cotroceni, că liberalii sunt dispuși să voteze în Parlament un guvern minoritar al PSD, dacă partidele semnează în prealabil un “Pact pentru România”.

Documentul ar urma să includă angajamente privind reducerea deficitului bugetar, implementarea reformelor asumate prin PNRR și evitarea depunerii de moțiuni de cenzură pe temele prevăzute în acord, pentru a asigura stabilitatea guvernamentală până la sfârșitul anului.

“Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, în termen scurt, un guvern învestit este o formulă care să se bazeze pe un acord politic, un Pact pentru România valabil până la sfârșitul anului, pe care forțele politice să îl semneze. Acest pact ar cuprinde aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care reprezintă reforme în PNRR imediat după instalarea guvernului, astfel încât România să absoarbă fondurile europene sub formă de granturi. De asemenea, ar presupune să nu fie depuse moțiuni de cenzură pe subiectele cuprinse în pact, astfel încât un asemenea guvern să poată lucra și să poată face un buget realist pentru anul viitor”, a precizat Ilie Bolojan.

El a subliniat care sunt cele două ipoteze privind formarea unui nou guvern:

“După un astfel de acord, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să acordăm un vot la învestire într-o astfel de situație, dacă nu se va opta pentru un guvern împreună cu partenerii noștri”.

Ilie Bolojan a mai spus că i-a mulțumit președintelui, în contextul în care astăzi se împlinește un an de când a depus jurământul în calitate de premier al României:

“I-am mulțumit președintelui pentru că astăzi se împlinește un an de când guvernul pe care îl conduc a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care nu au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare”.