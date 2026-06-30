Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan l-a mințit la consultările de la Cotroceni: „A fost explicit: PNL susține un guvern minoritar PSD”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Captură Antena 3 CNN

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat, marți, că schimbarea de discurs a PNL-ului de la ultimele negocieri mediate la Palatul Cotroceni „a fost foarte clară”. „A fost explicit: PNL susține un guvern minoritar PSD”, a spus Președintele, întrebat dacă Ilie Bolojan l-a mințit.

Nicușor Dan a fost întrebat „de câte ori și-a schimbat poziția PNL în declarațiile făcute după discuții? De câte ori va mințit Bolojan, dacă s-a întâmplat asta?”

„Eu m-am referit numai la acel moment și la conținutul discuțiilor din acel moment, nu la declarațiile publice făcute la ieșire, ci la conținutul discuțiilor din interiorul negocierilor. Cu atâția oameni de față, schimbarea de discurs a fost foarte clară. A fost explicit: PNL susține un guvern minoritar PSD. A fost explicit.

Mi-ar fi plăcut, în mod onest, să se spună: „Am reconsiderat, ne-am reconsiderat poziția”, fără să mai intervină toată această dezbatere inutilă”, a spus Nicușor Dan.

Potrivit unor surse, ultima întâlnire de la Cotroceni a fost extrem de tensionată. Nicușor Dan a plecat nervos din sală și a acuzat public PNL pentru blocajul politic. El a acuzat partidul lui Bolojan că „și-a schimbat poziția” și a cerut partidelor „să revină la dialog”.

Ulterior, Bolojan a răspuns la aceste acuzații, spunând că „PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre”.

Nu este prima oară când se vehiculează ideea că Bolojan l-ar minți pe Nicușor Dan. Pe 25 iunie, Președintele a fost întrebat dacă liberalul la mințit în legătură cu susținerea Guvernului Tomac. Deși nu a răspuns explicit, el a precizat că „în momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate”.