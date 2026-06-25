Nicuşor Dan lasă de înţeles că Bolojan l-ar fi minţit: Când l-am desemnat pe Eugen Tomac, mă aşteptam că o să fie o majoritate

Nicuşor Dan lasă de înţeles că Bolojan l-ar fi minţit. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Întrebat dacă Ilie Bolojan l-a minţit în privinţa susţinerii unui guvern condus de Eugen Tomac, preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat că "nu o să vă răspund la întrebarea asta", dar a precizat că "în momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate".

"(n.r. - Întrebat dacă Ilie Bolojan l-a mințit) Nu o să vă răspund la întrebarea asta. În momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate. De asemenea, când l-am desemnat pe Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece.

Și într-un caz, și în altul, așteptarea mea rezonabilă, bazată pe niște lideri, nu s-a materializat, pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp.

Mai departe ar fi fost neconstituțional ca eu să mă implic în discuții. În toate discuțiile pe care le-am avut am militat pentru o majoritate pro-occidentală. Rolul meu constituțional este să desemnez prim-ministrul. Mai departe nu pot decât să fac apel la responsabilitate", a declarat Nicuşor Dan, joi.

"Speranța mea este că o să ajungem la o soluție politică de guvern cu puteri depline, care poate acționa până la 31 august", a mai precizat şeful statului.