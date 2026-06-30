Nicușor Dan le cere partidelor să discute „săptămânal” până ajung la o înțelegere: „Când vom avea Guvern cu puteri depline, nu știu”

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să se întâlnească „săptămânal” până când ajung la o înțelegere pentru instalarea unui nou guvern. Șeful statului a declarat marți, la finalul întâlnirii cu ambasadorii statelor UE, că își dorește un guvern cu puteri depline, dar responsabilitatea este acum la partide, după ce el a făcut două nominalizări de premier. Nicușor Dan a adăugat că el nu are nicio condiție pentru partide și nu le impune să încheie un acord, ci doar să strângă cele 233 de voturi necesare în Parlamentul României.

Președintele Nicușor Dan a făcut primele declarații la Palatul Cotroceni, după ce partidele au anunțat un blocaj total la negocierile pentru instalarea unui nou guvern.

„Am avut întâlnirea bianuală cu ambasadorii statelor UE și a fost util să le transmit perspectiva mea pe situația politică actuală.

Statul român funcționează, avem un guvern care e în poziția în care este, are niște limitări constituționale, în orice situație excepțională, Parlamentul se poate întruni și există acord politic pe respectarea bugetului, deficit, PNRR, SAFE, OCDE. Așteptăm de la Guvern care să fie calendarul pentru PNRR și în funcție de asta o să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului. Aici suntem.

Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, îmi doresc să fie cât mai curând, insist ca partidele să se vadă cât mai des pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că este în contact cu liderii partidelor, iar după două luni de criză politică nu are nicio condiție pentru aceștia.

„În situația în care suntem, după două luni, pentru guvern eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fie siguri că vor vota. Eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.

Problema este dacă există o majoritate care să susțină un guvern și în acest moment nu există acea majoritate”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a adăugat că el a făcut două nominalizări pentru funcția de premier pe care le-a considerat „potrivite” și în continuare nu înțelege de ce nu s-a putut strânge o majoritate pentru Guvernul Tomac.

„Responsabilitatea este la ei așa cum a spus. Eu în continuare nu înțeleg de ce nu a trecut Guvernul Tomac. Eu am făcut două propuneri, așa cum le-am considerat potrivite, crezând că ele vor trece, dar nu au trecut, responsabilitatea e la partide.

Aștept partidele. Aștept să vină cu soluția de majoritate și cred că și așteptarea oamenilor e să ieșim din criza asta politică”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat de ce l-a propus pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, președintele a spus că a luat această decizie „având informații, intuiții în urma discuțiilor pe care le-am avut cu ei că acest guvern va strânge o majoritate”.

Blocaj total la negocierile între partide

Timpul pentru rezolvarea crizei politice prin instalarea unui guvern cu puteri depline până la finalul sesiunii parlamentare s-a scurs. De miercuri, parlamentarii intră în vacanță și, odată cu ei, și criza politică.

În lipsa unui guvern care să treacă de votul Parlamentului, Guvernul demis al lui Ilie Bolojan rămâne cu puteri limitate la Palatul Victoria. În partidele politice este luată în calcul chiar varianta ca Ilie Bolojan să reziste interimar până în toamnă.

În acest moment, ambele propuneri din tabăra pro-occidentală nu adună majoritatea parlamentară necesară.

Pentru un Guvern Grideanu, care ar fi votat de PSD, o parte dintre minorități, UPR, Neafiliați și Grupul PACE, s-a strânge în jur de 190 de voturi. La acestea s-ar putea adăuga voturi ale parlamentarilor PNL disidenți (16) și eventual voturi din tabăra SOS România, însă tot ar fi cel mult 218-220 de voturi. Dacă de partea PSD ar vota UDMR, atunci majoritatea ar putea fi obținută la limită.

Siegfried Mureș ar strânge voturile PNL, USR, UDMR, Minorități și câteva voturi din rândul parlamentarilor neafiliați, luați la bucată. Ar fi în jur de 180-190 de voturi, departe de cele 233 de voturi neceare. Dacă Mureșan nu ar fi votat de cei 16 parlamentari PNL disidenți, numărul de voturi adunate ar fi și mai mic.

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