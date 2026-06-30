Și criza politică intră în vacanță. Bolojan ar putea rămâne premier demis la Palatul Victoria pe termen nedeterminat

Ilie Bolojan ar putea rămâne până în toamnă la Palatul Victoria. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Timpul pentru rezolvarea crizei politice prin instalarea unui guvern cu puteri depline până la finalul sesiunii parlamentare s-a scurs. De miercuri, parlamentarii intră în vacanță și, odată cu ei, și criza politică. Potrivit surselor politice, în următoarele săptămâni este puțin probabil să existe o nouă desemnare de premier, după ce președintele Nicușor Dan a cerut partidelor pro-occidentale să vină cu o majoritate înainte să facă o nouă nominalizare.

În lipsa unui guvern care să treacă de votul Parlamentului, Guvernul demis al lui Ilie Bolojan rămâne cu puteri limitate la Palatul Victoria. În partidele politice este luată în calcul chiar varianta că Bolojan să reziste interimar până în toamnă.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că până la sfârșitul lunii iulie trebuie găsită o soluție pentru învestirea unui nou guvern. „Cred că după 2-3 săptămâni, până la finalul lunii iulie să găsim o soluție. În continuare cred că e nevoie de un guvern majoritar, dacă nu se poate vechea coaliție, poate un guvern PSD-PNL-UDMR cum a mai fost, cu miniștri propuși de partide și majoritate simplă cel puțin până anul viitor”, a declarat liderul UDMR.

În mod normal, pe perioada vacanței parlamentare, Guvernul este abilitat, printr-o lege aprobată în Parlament, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice. Un guvern demis nu poate promova însă politici publice noi, nu poate emite ordonanţe de urgenţă şi nici nu poate iniţia proiecte de lege în Parlament. Executivul Bolojan poate adopta doar hotărâri de guvern strict necesare funcţionării instituţiilor statului.

Parlamentul ar putea fi convocat în sesiuni extraordinare în care deputații și senatorii și-ar putea exprima votul în ședințe online pentru a adopta proiecte de care depinde programe esențiale precum PNRR, SAFE și OCDE.

Când am putea avea un nou Guvern

Social democrații se așteaptă ca în săptămânile următoare Președintele Nicușor Dan să încerce să convoace discuții informale cu liderii partidelor pro-occidentale. Sfârșitul blocajului politic ar putea avea loc la finalul lunii iulie, când Parlamentul ar putea fi chemat în sesiune extraordinară. Condiția: găsirea unei majorități.

În acest moment, ambele propuneri din tabăra pro-occidentală nu adună o majoritate.

Pentru un Guvern Grideanu, care ar fi votat de PSD, o parte dintre minorități, UPR, Neafiliați și Grupul PACE, s-a strânge în jur de 190 de voturi. La acestea s-ar putea adăuga voturi ale parlamentarilor PNL disidenți (16) și eventual voturi din tabăra SOS România, însă tot ar fi cel mult 218-220 de voturi. Dacă de partea PSD ar vota UDMR, atunci majoritatea ar putea fi obținută la limită

Siegfried Mureș ar strânge voturile PNL, USR, UDMR, Minorități și câteva voturi din rândul parlamentarilor neafiliați, luați la bucată. Ar fi în jur de 180-190 de voturi, departe de cele 233 de voturi neceare. Dacă Mureșan nu ar fi votat de cei 16 parlamentari PNL disidenți, numărul de voturi adunate ar fi și mai mic.

„Eu cred că noi, liderii, trebuie să ne așezăm și să reducem temperatura declarațiilor. Dacă vrem să ne apropiem un pic punctele de vedere, să nu aruncăm țara într-o situație fără ieșire. Asta putem să facem noi, liderii”, a declarat luni, Kelemen Hunor.