Eugen Tomac face apel la compromis între partide după blocajul de la Cotroceni: „Anticipatele nu sunt pe agendă”

Eugen Tomac a fost primul premier nominalizat de Nicușor Dan după demiterea Guvernului Bolojan. Foto: Hepta

Consilierul prezidențial Eugen Tomac a declarat luni, la Antena 3 CNN, că la discuțiile care au avut loc astăzi la Palatul Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare, Președintele nu a avansat niciun nume de premier și așteaptă în continuare ca partidele să ajungă la un compromis. Eugen Tomac a adăugat că alegerile anticipate nu sunt pe agenda șefului statului și a făcut apel la partide să fie mai „flexibile” și să depășească limitele pe care și le-au impus.

Eugen Tomac a fost întrebat dacă, la discuțiile din această dimineață de la Palatul Cotroceni, s-a vehiculat numele lui Alexandru Nazare, în prezent ministru de Finanțe, pentru funcția de premier.

„Președintele nu a avansat niciun nume de propunere pentru funcția de prim-ministru. În această etapă, domnul Președinte așteaptă mai multă deschidere și flexibilitate din partea patidelor politice pentru a genera o majoritate pentru a ieși din acest blocaj”, a spus Eugen Tomac.

De asemenea, întrebat dacă Președintele a dat vreun semnal că este de acord cu solicitarea PSD ca Ilie Bolojan să plece din fruntea guvernului, Tomac a spus: „Președintele e interesat să existe mai multă deschidere și raționament din partea partidelor politice pentru a debloca această criză”.

Eugen Tomac a făcut apel la liderii partidelor să depășească limitele pe care și le-au impus și să ajungă la un compromis.

„Cred că e momentul să ieșim din aceste limite auto-impuse de partide. Sunt legitime abordările tuturor partidelor, dar de aceea există compromis în politică pentru a permite ieșirea din acest blocaj. Președintele urmărește să găsim o formulă de compromis”, a spus Tomac.

Tomac: Anticipatele nu sunt pe agenda lui Nicușor Dan

Consilierul prezidențial a mai afirmat că deși Nicușor Dan înțelege „perfect” reținerile pe care le au partidele politice, acesta nu va intra în „jocuri politice” și nici nu ia în calcul organizarea alegerilor anticipate.

„Președintele României e un lider politic rațional, înțelege perfect și foarte clar reținerile pe care le au partidele politice, însă momentul de față avem nevoie de mai multă acțiune în interesul cetățenilor români și mai puțină dezbatere politică, pentru că dincolo de calculele politice există deja efecte concrete pe plan economic.

Subliniez, Președintele nu va intra în jocuri politice și nu e cazul să insistăm pe o agendă îngustă împingând lucrurile spre dezbatere pentru aniticipate. Nu e pe agenda Președintelui României organizarea de anticipate. Își dorește să găsim mai multă deschidere de la partidele politice pentru a genera o soluție pentru un guvern”, a spus Tomac.

Eugen Tomac a declarat că dacă liderii politici ar fi fost „un pic mai îndrăzneți și deschiși spre o soluție de compromis, astăzi am fi avut guvern”. „Soluția pe care Președintele a prezentat-o prin desemnarea mea, exact acest obiectiv l-a avut. S-a ratat această etapă. Sperăm ca liderii politici să dea dovadă de mai multă deschidere și să găsească o soluție de compromis”.

Întrebat cât mai este dispus Nicușor Dan să aștepte partidele să vină cu o soluție, Eugen Tomac a evitat să anunțe un interval de timp: „Președintele va continua acest dialog cu partidele politice. În joc este interesul național al României”.

Blocaj total la negocierile de la Cotroceni

Discuțiile purtate luni, la Palatul Cotroceni, nu lasă să se întrevadă speranțe pentru alcătuirea unui nou guvern, au declarat surse participante la întâlnirea cu Nicușor Dan.

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au refuzat varianta încheierii unui armistițiu, potrivit surselor citate: „Adevărul este că ei nu acceptă nicio variantă”.

La negocierile care au avut loc astăzi la Palatul Cotroceni, liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambuccian a propus refacerea fostei coaliții de guvernare și învestirea unui nou guvern PSD-PNL-USR-UDMR. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, PSD și UDMR au fost de acord, USR și PNL au refuzat.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a propus, de asemenea, formarea unui guvern cu premier independent și miniștri tehnocrați. Și această variantă a fost respinsă de USR și PNL.

Sorin Grindeanu a declarat că în acest moment nu poate spune dacă România va avea un guvern cu puteri depline până la 1 septembrie, dar a afirmat că un gest de bună-credință pentru a depăși acest blocaj ar fi ca Ilie Bolojan să plece din fruntea guvernului.