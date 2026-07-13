Grindeanu, despre anticipate: "Este un scenariu pe care nu poți să îl excluzi, este pe masă. Nu avem nicio problemă"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după discuțiile de la Cotroceni, că varianta organizării de alegeri anticipate nu poate fi exclusă și rămâne un scenariu luat în calcul, deși nu îl consideră cea mai bună soluție.

"Este un scenariu pe care nu poți să îl excluzi, este pe masă", a spus Grindeanu.

Acesta a precizat însă că alegerile anticipate nu pot fi organizate într-un timp scurt și că, dacă s-ar ajunge la această variantă, scrutinul ar putea avea loc abia în toamna târzie a acestui an.

"Este un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate continuă scena economică și politică. Acesta este principalul criteriu după care trebuie să ne uităm. Dar este și acesta un scenariu. Nu avem nicio problemă să intrăm și în acest scenariu, deși nu îl văd unul fericit", a declarat acesta.

Liderul PSD a vorbit și despre mesajul transmis în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni privind formarea unei majorități parlamentare.

"Bolojan a dinamitat orice încercare de până acum de a găsi o soluție. Nu eu m-am răzgândit spunând că votez un guvern tehnocrat Tomac și apoi am făcut ședință la partid și am spus nu. Nu eu am pus condiții restrictive legate de majorități. Nu am făcut congres la PSD că nu mai fac majorități cu PNL. Dar o să fac înainte de anticipate.

Ce am spus la Cotroceni este că vom intra în alegeri pe bază de reciprocitate. Dacă PNL și USR spun că nu vor mai face majoritate cu PSD, atunci și noi vom avea aceeași poziție", a afirmat Grindeanu.

El a susținut că PSD nu este dispus să sprijine prin vot o majoritate care, în același timp, îl exclude din orice formulă de guvernare.

"PSD nu va rămâne doar pe post de încasator, de sac de box, iar când ai nevoie de voturile noastre în Parlament, cum este acum la aceste alegeri, PSD să le voteze. Nu", a spus liderul social-democrat.

"Ar trebui să realizeze cei care sunt acum în arcul guvernamental unde este PSD astăzi: în opoziție", a concluzionat liderul PSD.

Președintele Nicușor Dan a admis în 30 iunie, pentru prima oară de la începutul crizei politice, că alegerile anticipate sunt o posibilitate dar a spus că nu suntem încă într-un astfel de „calendar”. Președintele a spus și că și-ar dori să evite scenariul alegerilor anticipate pentru că acesta „nu ar aduce schimbări fundamentale de majorități” și „ne-am găsi în același blocaj în care suntem”. Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să se întâlnească „săptămânal” până când ajung la o înțelegere pentru instalarea unui nou guvern.

Sorin Grindeanu a sugerat varianta alegerilor anticipate, în 30 iunie, după blocajul de la Cotroceni privind formarea Guvernului. Liderul PSD transmitea că social-democrații nu mai înaintează o altă propunere, că „spațiul compromisului este epuizat” și că partidul „nu se teme de votul cetățenilor”, în timp ce acuză PNL, USR și UDMR că prelungesc criza politică pentru a rămâne pe funcții.