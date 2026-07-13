Ședință la Cotroceni pentru un „guvern de armistițiu”. Înainte de întâlnire, USR cere anticipate, PSD „să plece Ilie”

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În dimineața consultărilor de la Palatul Cotroceni, au continuat atacurile liderilor politici. În timp ce USR a cerut declanșarea alegerilor anticipate, în lipsa unui compromis între fostele partide din coaliția de guvernare, PSD a cerut ca premierul interimar Ilie Bolojan „să plece”.

Senatorul PSD Mihai Fifor a spus că astăzi are loc „repriza decisivă și meciul Bolojan împotriva românilor” și l-a acuzat pe premierul interimat că se agață de putere. Fifor a scris, pe Facebook, că la discuțiile cu Nicușor Dan se va vedea „cine dorește cu adevărat să scoată România din criză”.

„Astăzi, Ilie Bolojan, premierul kamikaze, poate permite instalarea unui guvern legitim, cu puteri depline, care să repună România pe linia de plutire și să înceapă reconstrucția unei țări aduse în pragul colapsului de ireponsabilitate și setea lui patologică de putere. Sau poate alege, încă o dată, să se agațe de puterea pe care o exercită în cel mai abuziv mod cu putință, în dauna românilor și exclusiv în folosul propriului interes politic și al grupurilor lui de interese mufate la banul public.

Astăzi, Ilie Bolojan are ocazia să facă singurul lucru bun pe care l-a făcut vreodată pentru România: să plece. Să elibereze țara pe care a luat-o cu japca și a ținut-o captivă mai bine de două luni și jumătate. Sau, dimpotrivă, să le demonstreze românilor încă o dată că singurul lucru care îl interesează este propria mărire politică, cu orice preț. Chiar și cu prețul sacrificării viitorului României”, a scris Fifor pe Facebook.

La rândul său, liderul USR, Dominic Fritz, a scris pe Facebook că PSD urăște USR pentru că reprezintă o „Românie dreaptă și funcțională”. Președintele USR a declarat că PSD este un partid-paravan construit de pentru „propria lăcomie” a unor persoane. De asemenea, Fritz a spus că alegerile anticipate ar putea fi o soluție pentru a ieși din criza politică.

„USR nu e partid, zice un lider al unui partid zis suveranist, ci e boală, un virus. Ideea scoaterii USR de la guvernare, zice secretarul general PSD, s-a sărbătorit în ședințele PSD cu „aplauze și bucurii ca și când dăduse România gol la Mondiale”.

Ura PSD-AUR față de USR este, în realitate, frică de ceea ce USR reprezintă: o Românie dreaptă și funcțională pentru milioanele de români care muncesc cinstit în această țară, fără pile și fără privilegii.

USR livrează. Miniștrii USR fac treabă pentru a îmbunătăți viața românilor. Protejează păduri, investesc in infrastructură critică, fac curățenie în companii de stat, digitalizează servicii publice, întăresc apărarea țării, ne reprezintă demn în lume. Iar lumea vede. Rezultatele USR sunt amenințarea cea mai mare pentru cei care sunt disperați să nu se schimbe nimic, cei care au construit PSD și AUR ca paravan pentru propria lăcomie. Au nevoie ca de aer ca lumea să creadă că toți sunt la fel.

Diana, Oana, Irineu, Radu sunt dovada că se poate. De aceea sunt atacați atât de agresiv. Avem nevoie de un guvern curajos care livrează pentru români, nu unul care îi protejează pe privilegiați sub umbrela stabilității. Dacă nu este posibil să facem o majoritate pentru asta, poate e momentul să-i lăsăm pe români să decidă. Vedem atunci ce mai rămâne din aplauzele pesediștilor”, a scris Fritz pe Facebook.

De altfel, și cu o zi înainte de consultările cruciale de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, atât social-democrații, cât și liberalii s-au acuzat reciproc pentru declanșarea crizei politice.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat critici dure la adresa liberalilor pe Facebook, precizând că „brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD”.

Pe de altă parte, președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a precizat că liberalii nu vor deveni „colacul de salvare” al PSD și a susținut că partidul s-a rupt definitiv de social-democrați.