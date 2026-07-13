Ședință la Cotroceni pentru un „guvern de armistițiu”. Înainte de întâlnire, USR cere anticipate, PSD „să plece Ilie”

Începe ședința de la Palatul CotroceniPublicat acum 48 minute
Întâlnirea dintre liderii fostei coaliții de guvernare și Președintele Nicușor Dan începe la ora 09:00 dimineața, potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială. Există în continuare tensiuni între liderii PSD-PNL-USR-UDMR, iar Nicușor Dan a afirmat că nu va nominaliza un nou premier până nu este singur că va reuși să strângă o majoritate parlamentară.
USR cere anticipate, PSD „să plece Ilie”Publicat acum 1 ora si 6 minute
În dimineața consultărilor de la Palatul Cotroceni, au continuat atacurile liderilor politici. În timp ce USR a cerut declanșarea alegerilor anticipate, în lipsa unui compromis între fostele partide din coaliția de guvernare, PSD a cerut ca premierul interimar Ilie Bolojan „să plece”.
Senatorul PSD Mihai Fifor a spus că astăzi are loc „repriza decisivă și meciul Bolojan împotriva românilor” și l-a acuzat pe premierul interimat că se agață de putere. Fifor a scris, pe Facebook, că la discuțiile cu Nicușor Dan se va vedea „cine dorește cu adevărat să scoată România din criză”.
„Astăzi, Ilie Bolojan, premierul kamikaze, poate permite instalarea unui guvern legitim, cu puteri depline, care să repună România pe linia de plutire și să înceapă reconstrucția unei țări aduse în pragul colapsului de ireponsabilitate și setea lui patologică de putere. Sau poate alege, încă o dată, să se agațe de puterea pe care o exercită în cel mai abuziv mod cu putință, în dauna românilor și exclusiv în folosul propriului interes politic și al grupurilor lui de interese mufate la banul public.
Astăzi, Ilie Bolojan are ocazia să facă singurul lucru bun pe care l-a făcut vreodată pentru România: să plece. Să elibereze țara pe care a luat-o cu japca și a ținut-o captivă mai bine de două luni și jumătate. Sau, dimpotrivă, să le demonstreze românilor încă o dată că singurul lucru care îl interesează este propria mărire politică, cu orice preț. Chiar și cu prețul sacrificării viitorului României”, a scris Fifor pe Facebook.
La rândul său, liderul USR, Dominic Fritz, a scris pe Facebook că PSD urăște USR pentru că reprezintă o „Românie dreaptă și funcțională”. Președintele USR a declarat că PSD este un partid-paravan construit de pentru „propria lăcomie” a unor persoane. De asemenea, Fritz a spus că alegerile anticipate ar putea fi o soluție pentru a ieși din criza politică.
„USR nu e partid, zice un lider al unui partid zis suveranist, ci e boală, un virus. Ideea scoaterii USR de la guvernare, zice secretarul general PSD, s-a sărbătorit în ședințele PSD cu „aplauze și bucurii ca și când dăduse România gol la Mondiale”.
Ura PSD-AUR față de USR este, în realitate, frică de ceea ce USR reprezintă: o Românie dreaptă și funcțională pentru milioanele de români care muncesc cinstit în această țară, fără pile și fără privilegii.
USR livrează. Miniștrii USR fac treabă pentru a îmbunătăți viața românilor. Protejează păduri, investesc in infrastructură critică, fac curățenie în companii de stat, digitalizează servicii publice, întăresc apărarea țării, ne reprezintă demn în lume. Iar lumea vede. Rezultatele USR sunt amenințarea cea mai mare pentru cei care sunt disperați să nu se schimbe nimic, cei care au construit PSD și AUR ca paravan pentru propria lăcomie. Au nevoie ca de aer ca lumea să creadă că toți sunt la fel.
Diana, Oana, Irineu, Radu sunt dovada că se poate. De aceea sunt atacați atât de agresiv. Avem nevoie de un guvern curajos care livrează pentru români, nu unul care îi protejează pe privilegiați sub umbrela stabilității. Dacă nu este posibil să facem o majoritate pentru asta, poate e momentul să-i lăsăm pe români să decidă. Vedem atunci ce mai rămâne din aplauzele pesediștilor”, a scris Fritz pe Facebook.
De altfel, și cu o zi înainte de consultările cruciale de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, atât social-democrații, cât și liberalii s-au acuzat reciproc pentru declanșarea crizei politice.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat critici dure la adresa liberalilor pe Facebook, precizând că „brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD”.
Pe de altă parte, președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a precizat că liberalii nu vor deveni „colacul de salvare” al PSD și a susținut că partidul s-a rupt definitiv de social-democrați.
Nicușor Dan, pesimist înainte de discuțiile de la Cotroceni: „Eu nu simt că se degajează o soluție”Publicat acum 1 ora si 15 minute
Nicușor Dan a declarat, săptămâna trecută, că în acest moment el nu simte că ar exista o soluție pentru ieșirea din criza politică.
Președintele a menționat că, în această perioadă, a avut discuții „cu toată lumea”, iar liderii partidelor l-au informat despre discuțiile pe care le-au avut între ei.
„În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. (...) La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu-mi spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a afirmat șeful statului.
Nicușor Dan a adăugat că în prezent cele două propuneri de premier - Sorin Grindeanu (PSD) și Siegfried Mureșan (PNL-USR-UDMR) - nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară.
„Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și, în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Și nu o să le propun, ca să fac un exercițiu de imagine”, a adăugat el.
Când va desemna Nicușor Dan un nou premierPublicat acum 1 ora si 22 minute
Președintele Nicușor Dan a declarat, săptămâna trecută, că nu va face o nouă nominalizare de premier până când nu va fi sigur că există șanse să treacă de votul Parlamentului.
„Nu voi propune un premier de care să știu că n-are nicio șansă să strângă majoritatea. În momentul de față, cele două propuneri avansate nu au șanse să strângă majoritatea și nu vreau să fac un exercițiu de imagine. Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare”, a spus șeful statului.
Nicușor Dan a declarat că majoritatea parlamentară nu este responsabilitatea lui, ci a partidelor.
„Majoritatea parlamentară nu e la președinte, e la partide, deci răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament”, a spus șeful statului.
Întrebat dacă în eventualitatea în care i se propune un scenariu în care majoritatea parlamentară poate fi strânsă doar cu câteva voturi de la AUR îl va accepta, Nicușor Dan a răspuns: „Cred că e prima dată când aud întrebarea asta. Răspunsul este nu”.
Consultări la Palatul Cotroceni pentru un guvern de „armistițiu”Publicat acum 1 ora si 24 minute
O nouă rundă de consultări pentru a debloca criza politică și a învesti un guvern cu puteri depline are loc, luni dimineață, la Palatul Cotroceni.
Președintele Nicușor Dan vrea să discute, la întâlnirea informală cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, varianta unui guvern de armistițiu, fie tehnocrat, fie mixt, format din miniștri politici și tehnocrați, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.
Astfel, la ora 09:00 dimineața, Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL și actualul premier interimar Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, președintele UDMR, Kelemen Hunor și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian.
Cele două variante - guvern tehnocrat sau „mixt”, alcătuit din tehnocrați și politicieni - revin pe masa negocierilor în contextul blocajului politic. Potrivit surselor citate, PSD refuză să îi lase pe liberali să guverneze primii în scenariul rotației unor guverne minoritare, în timp ce PNL nu mai vrea să intre într-o alianță cu PSD.
Dacă una dintre soluții va fi acceptată, desemnarea unui nou candidat pentru funcția de premier ar putea avea loc până la sfârșitul săptămânii. Noul guvern ar putea fi apoi învestit în sesiunea extraordinară a Parlamentului, care începe după 20 iulie.
Criza politică se prelungește de aproape trei luni. La data de 5 mai, Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, iar de atunci se încearcă să se coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou executiv.
După ce Eugen Tomac, desemnat iniţial candidat la funcţia de prim-ministru, şi-a depus mandatul, a fost desemnat pentru această funcţie liberalul Adrian Veştea, care nu a întrunit voturile necesare pentru învestirea în funcţie.