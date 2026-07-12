PSD și PNL se atacă înaintea consultărilor de la Cotroceni. Grindeanu: "Brătienii second-hand”, Muraru: "Nu ne cereți să salvăm PSD"

Sorin Grindeanu, a lansat critici dure la adresa liberalilor pe Facebook. Sursa foto: Profimedia Images

Cu o zi înainte de consultările cruciale de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, atât social-democrații, cât și liberalii se acuză reciproc pentru declanșarea crizei politice, care durează de mai bine de două luni. Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni consultări informale cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Pe masă s-ar afla varianta unui guvern de armistițiu, fie tehnocrat, fie mixt, format din miniștri politici și tehnocrați. Acest lucru nu a redus însă "temperatura declarațiilor politice".

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat critici dure la adresa liberalilor pe Facebook, precizând că "brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD".

"Asta în timp ce se țin legați de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi care va îndatora România cu 25 de miliarde lei mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024. 900 de euro împrumutați pe oră. 165 de locuri de muncă pierdute în fiecare zi. Și 70 de firme care dau zilnic faliment", acuză Sorin Grindeanu.

El a mai precizează că PNL vorbește despre reforme la stat, dar în realitate Guvernul Bolojan nu a făcut altceva decât să taie posturile bugetarilor, dând exemplu situația din Educație:

"Propaganda obraznică și armata digitală duduie însă de reforme! Ultima dintre ele – 15 mii de posturi de „bugetari” rase din Educație. Din EDUCAȚIE! Aplauze!

În acest timp, miniștrii demiși - ca Pîslaru, împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înființate tot de ei. S-a stins lumina în cămară și au dispărut și rafturile! Iar o doamnă pe care nu a votat-o nimeni ne spune cu emfază ipocrită că discordia în coaliție a apărut când s-a ajuns la companiile de stat. Nu, doamnă! Iar nu ați înțeles nimic. Măsurile pe companiile de stat, reducerile de indemnizații și de membri în CA-uri, s-au luat prin pachetul doi și au fost lucrate de Radu Oprea de la PSD. Dvs. nu ați făcut nicio reformă. Doar ați vrut să vindeți netransparent, pe repede înainte și la super-discount perlele economiei românești - precum Hidroelectrica, unor fonduri de investiții din afară selectate de voi. Și ați făcut multe combinații pe multe milioane de euro cu tot felul de firme străine. Atât!".

Acuzațiile lansate de Sorin Grindeanu

Potrivit lui Grindeanu, "lupta anti-PSD nu a generat niciodată vreo soluție reală pentru români. Doar ură".

"Lipsa de soluții nu poate fi hrănită cu teze anti-PSD din partea unora care atârnau pe la mese să prindă un loc pe listele comune cu noi. Nu-i așa, Dani Motreanu?! Nu-i așa, Siegfried?!



De șapte ani sunteți la putere, cu patru premieri liberali, deși n-ați câștigat niciodată alegeri. Ați devenit obositori și o sursă permanentă de blocaj.

Memoria românilor nu poate fi rescrisă. Iar mâine la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru propriile privilegii. Atunci când nu ai un program pentru economie și pentru cetățeni, singurul care îți rămâne la îndemână este programul anti-PSD", a scris Grindeanu.

Liberalii spun că s-au rupt definitiv de PSD

Pe de altă parte, președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, transmite că liberalii nu vor deveni "colacul de salvare" al PSD și susține că partidul s-a rupt definitiv de social-democrați. Într-o postare publicată pe Facebook, Muraru afirmă că România are nevoie de o direcție politică clară și respinge orice scenariu care ar presupune refacerea unei colaborări cu PSD, susținând că viitorul PNL va fi decis exclusiv de liberali.

Muraru a transmis câteva mesaje pentru Nicușor Dan înainte de consultările de luni:

"Nu ne cereți să salvăm PSD. Pe români nu îi interesează viitorul PSD (s-a văzut asta din ultimele sondaje), și cu atât mai puțin pe noi. Românii nu au votat pentru ca Partidul Național Liberal să devină colacul de salvare al unui partid care a generat ani la rând instabilitate, blocaje și lipsă de încredere.

Partidul Naţional Liberal este rupt definitiv de PSD, oricâte decizii s-ar da în instanță și oricât ați încerca să vă amestecați în viața internă a partidului nostru. Viitorul liberalilor îl hotărăsc liberalii".

Muraru mai spune că singura luptă împotriva extremiștilor se putea face doar alături de PNL: "Dacă voiați să duceți o luptă onestă împotriva extremiștilor, ați avut șansa să o faceți doar alături de PNL și alte formațiuni democratice de dreapta. Dacă credeți că veți combate extremismul alături de PSD, sunteți într-o mare eroare. AUR este copilul născut din PSD care astăzi și-a întrecut părintele și profesorul la cinism, minciună și populism".

Alexandru Muraru îi atrage atenția lui Nicușot Dan că trebuie să ia decizii pentru viitor, prin urmare datele actuale din sondaje sunt relevante:

"Să aruncați o privire asupra sondajelor, pentru a înțelege realitatea în care ne aflăm. Discuțiile de luni sunt cu privirea la viitor, nu la trecut, chiar dacă matematica se face pe scaunele din Parlamentul de astăzi.

România are nevoie de claritate politică, nu de combinații de culise, nu de formule artificiale și nici de reîncălzirea unor alianțe pe care românii nu le mai vor. Este momentul ca deciziile politice să fie luate în interesul țării și cu respect față de votul cetățenilor".