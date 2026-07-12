Nicușor Dan a anunțat progamul întâlnirilor de luni cu liderii partidelor. La Cotroceni se discută varianta unui „guvern de armistițiu”

Nicuşor Dan, preşedintele României, şi Ilie Bolojan, premierul demis prin moțiune de cenzură, pe 5 mai, în timpul unor consultări la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Agerpres

Administrația Prezidențială a anunțat duminică programul întâlnirilor pe care Nicușor Dan le va avea luni la Cotroceni, cu liderii partidelor, pentru formarea unei majorități care să ducă la votarea în Parlament a unui nou guvern. Președintele Nicușor Dan vrea să discute luni dimineață, la întâlnirea informală cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, varianta unui guvern de armistițiu, fie tehnocrat, fie mixt, format din miniștri politici și tehnocrați, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Astfel, la ora 9 dimineața, Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL și actualul premier interimar Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, președintele UDMR, Kelemen Hunor și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

Cele două variante - guvern tehnocrat sau „mixt”, alcătuit din tehnocrați și politicieni - revin pe masa negocierilor în contextul blocajului politic. Potrivit surselor citate, PSD refuză să îi lase pe liberali să guverneze primii în scenariul rotației unor guverne minoritare, în timp ce PNL nu mai vrea să intre într-o alianță cu PSD.

Surse participante la discuțiile anterioare susțin că ambele formule, guvern tehnocrat sau guvern mixt, au fost acceptate inițial de liberali, la primele consultări cu Nicușor Dan, dar au fost abandonate pe parcursul negocierilor.

Dacă una dintre soluții va fi acceptată, desemnarea unui nou candidat pentru funcția de premier ar putea avea loc până la sfârșitul săptămânii. Noul guvern ar putea fi apoi învestit în sesiunea extraordinară a Parlamentului, care începe după 20 iulie.

Criza politică datează de pe 5 mai, după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, în Parlament

Președintele Nicușor Dan a declarat deja că nu va face o nouă nominalizare de premier până când nu va fi sigur că există șanse să treacă de votul Parlamentului.

„La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluţia de majoritate pe care o văd. O să le adresez rugămintea. Să nu spună numai mie, să vă spună şi dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a spus șeful statului, care a adăugat că cele două propuneri vehiculate de partide în acest moment - Sorin Grindeanu (PSD) și Siegfried Mureșan (PNL, USR, UDMR) - nu au șanse să treacă de Parlament.

Pe data de 5 mai, Cabinetul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, iar de atunci se încearcă să se coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou executiv.

După ce Eugen Tomac, desemnat iniţial candidat la funcţia de prim-ministru, şi-a depus mandatul, a fost desemnat pentru această funcţie liberalul Adrian Veştea, care nu a întrunit voturile necesare pentru învestirea în funcţie.

Nicuşor Dan a subliniat că majoritatea parlamentară nu este la preşedinte, ci răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor parlamentare, pentru învestirea unui nou guvern.