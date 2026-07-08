Nicușor Dan a anunțat, la Ankara, că nu va nominaliza un premier dacă nu e sigur că are majoritate: „Nu simt că se degajă o soluție”

Nicușor Dan a declarat că majoritatea parlamentară nu este responsabilitatea lui, ci a partidelor. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a confirmat că luni se va întâlni cu liderii fostei Coaliții PSD-PNL-USR-UDMR și le va cere să îi spună care este soluția lor pentru o majoritate parlamentară. Șeful statului a declarat, la Ankara, că nu va face o nouă nominalizare de premier până când nu va fi sigur că există șanse să treacă de votul Parlamentului. De asemenea, Nicușor Dan a adăugat că nu va accepta nicio formulă de majoritate care presupune voturile AUR.

Nicușor Dan a declarat, la mai bine de o săptămână de când le-a cerut liderilor fostei Coaliții să se întâlnească de câte ori e nevoie până ajung la un compromis, că luni, 13 ulie, așteaptă de la liderii PSD-PNL-USR-UDMR să-i spună ce soluție de majoritate parlamentară au găsit. Totuși, președintele a adăugat că în acest moment nu vede că ar exista o soluție pentru deblocarea crizei politice.

„Am spus că eu fiind aici și fiind o perioadă în care oamenii sunt în diverse locuri, au discutat colegii ca să avem o dată cu toată lumea. Am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. Strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajă o soluție.

La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să-mi spună care e soluția de majoritate pe care o văd. O să le adresez rugămintea să nu-mi spună numai mie ci și dumneavoastră, pentru că e responsabilitatea lor”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că nu va face o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru până în momentul în care nu va sigur că există șanse să strângă o majoritate parlamentară.

„Nu voi propune un premier de care să știu că n-are nicio șansă să strângă majoritatea. În momentul de față, cele două propuneri avansate nu au șanse să strângă majoritatea și nu vreau să fac un exercițiu de imagine.

În momentul în care l-am propus pe Eugen Tomac, aveam nu garanția, dar în urma discuțiilor pe care le avusesem cu liderii partidelor, aveam așteptarea rezonabilă că acest guvern de tehnocrați o să treacă. De asemenea, la numirea domnului Veștea, aveam așteptarea rezonabilă că va trece, dar au apărut niște schimbări.

Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a declarat că majoritatea parlamentară nu este responsabilitatea lui, ci a partidelor.

„Majoritatea parlamentară nu e la președinte, e la partide, deci răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor de parlament. Sunt sigur că veți merge la ei și îi veți întreba au trecut 65,58 de zile, că le numărați, care e propunerea de majoritate”, a spus Președintele.

În ceea ce privește o eventuală majoritate parlamentară pentru un guvern cu voturile AUR, Nicușor Dan a spus că și în cazul lui Adrian Veștea și Eugen Tomac s-a așteptat ca aceste guverne să treacă fără voturile AUR.